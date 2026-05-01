Bà Trần Lam - vợ của nhà sản xuất nổi tiếng Hướng Hoa Cường gần đây gây chú ý khi bất ngờ lên mạng xã hội chia sẻ về Cổ Thiên Lạc. Bà kể quá trình phấn đấu của tài tử từ con số âm tới khi trở thành gương mặt số một của làng giải trí hiện nay.

Cổ Thiên Lạc có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường. Họ đều là những tên tuổi quyền lực của showbiz Hong Kong.

Bà Trần Lam kể năm 18 tuổi, Cổ Thiên Lạc vì những sai lầm, bồng bột tuổi trẻ đã chơi với 1 hội người xấu. Nhóm này tham gia 1 vụ trộm cướp tài sản và bị bắt. Dù không trực tiếp ra tay, diễn viên vẫn nhận tội thay bạn và kết quả bị tuyên phạt 1 năm tù giam.

Chuỗi ngày trong tù cũng là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời Cổ Thiên Lạc. Anh ăn năn, mong làm lại cuộc đời nên phấn đấu mỗi ngày. Tuy nhiên, nỗi mặc cảm tự ti đeo bám dai dẳng ngay cả khi anh ra tù.

"Lần đầu gặp Cổ Thiên Lạc, cậu ta khi đó rụt rè, sợ sệt, đến ngẩng cao đầu nói chuyện cũng không dám. Nhưng cậu thanh niên lầm lỗi ngày đó giờ đã trở thành 1 tên tuổi lớn, 1 ông chủ, giúp ích được cho rất nhiều người", bà chia sẻ.

Bà Trần Lam cho rằng việc nhắc lại quá khứ bất hảo của Cổ Thiên Lạc không ngoài mục đích đánh giá cao nghị lực vươn lên của anh. Đây đồng thời là tấm gương để thế hệ trẻ nhìn vào học hỏi.

"Cuộc đời có thể cho bạn quân bài không tốt nhưng quan trọng là cách bạn chơi nó thế nào", bà nói thêm.

Từ quá khứ tù tội, Cổ Thiên Lạc giờ đứng đầu showbiz Hong Kong.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Hong Kong đi xuống, Cổ Thiên Lạc vẫn kiên trì sản xuất, với mong muốn duy trì phim ảnh và tạo công việc cho nhiều người. Diễn viên không tiếc tiền đầu tư, thậm chí chấp nhận cảnh thua lỗ. Bà Trần Lam đánh giá cao hành động này bởi không phải diễn viên giỏi, giàu có nào cũng có thể làm được.

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970 tại Hong Kong (Trung Quốc), là một trong những nam diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, anh ghi dấu ấn qua các phim truyền hình TVB trước khi bùng nổ với vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (1995). Sau đó, Cổ Thiên Lạc tập trung vào điện ảnh và khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm như: Sát Phá Lang, Tam Nhân Hành, Cửu Long Thành Trại: Vây Thành…

Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là "Ông trùm showbiz" của Hong Kong hiện tại. Theo Sohu, khối tài sản mà tài tử này sở hữu đã lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.400 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

“Thực ra 'ông trùm showbiz' là danh xưng mà khán giả yêu quý gọi tôi. Tôi chỉ nghĩ mình là một người làm nghệ thuật, nên những thứ như danh vọng giải thưởng không thể nào kiểm soát được.

Tôi chỉ biết nỗ lực hết sức để làm sao mỗi tác phẩm ra mắt phải chất lượng, khiến người xem công nhận nó”, anh từng chia sẻ với VietNamNet.

