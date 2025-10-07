Sáng 7/10, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị cho biết, vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang.

Theo kết quả xét nghiệm, trong 4 mẫu thức ăn, có 1 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Học sinh ở Quảng Trị nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng. Ảnh: H.S

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Minh Tiến nói: “Trong sáng nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ làm văn bản về kết quả xét nghiệm gửi cho xã Kim Ngân để họ có cơ sở làm việc với nhà trường và các bên liên quan”.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 8h sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Nhà trường sau đó phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe đưa hơn 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để thăm khám, điều trị. Sau đó xuất hiện đoạn clip dài 44 giây kèm ghi âm ghi lại hình ảnh tại phòng y tế của trường với sự có mặt của Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế học đường, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.S

Dù nhân viên y tế đề nghị chuyển học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế - Phó Hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý và khẳng định 100% các em bình thường.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mỹ đã giải thích rằng bà Huế không cấm đưa các em đi bệnh viện mà muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quá thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi.

Sau khi điều trị và xuất viện, 75 học sinh bán trú của trường đồng loạt nghỉ học để phản ứng với bà Đỗ Thị Hồng Huế, phụ trách suất ăn bán trú.

Đến sáng 2/10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, tính từ ngày 2/10, sau đó các học sinh đã quay lại trường.