Trung tâm đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cốc San đã phát huy hiệu quả mô hình hợp nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần giảm nghèo thông tin và tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, Trung tâm đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu tháng 3/2026 đến nay, đơn vị đã sản xuất, đăng tải gần 250 tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử xã, Fanpage Cốc San ngày mới và Fanpage Truyền hình khu vực Lào Cai - Cam Đường; trong đó có 26 tin, bài được đăng tải trên Báo Lào Cai.

Bên cạnh đó, Trung tâm duy trì sản xuất 8 chương trình phát thanh định kỳ và hơn 70 bản tin tuyên truyền với trên 500 lượt phát sóng về phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng xã không ma túy, phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hệ thống truyền thanh cơ sở và truyền thanh thông minh tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những thông tin thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

Được thành lập từ ngày 1/3/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cốc San thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao, truyền thanh, khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý trật tự đô thị và dịch vụ công ích.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, Trung tâm còn tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đơn vị đã tham mưu UBND xã chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2026 đúng khung thời vụ với tổng diện tích gieo cấy 101 ha, đạt 100% kế hoạch. Cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống đồng hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, giúp diện tích lúa sinh trưởng tốt, năng suất dự kiến đạt 58 - 60 tạ/ha.

Công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật được triển khai đồng bộ thông qua 4 lớp tập huấn kỹ thuật cho 120 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đồng thời tổ chức tiêm phòng hơn 1.200 liều vắc xin dại cho chó, mèo và trên 150 liều vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò.

Với cách làm chủ động, sát cơ sở, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cốc San đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin tại địa phương.