Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững (GNBV) và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2026-2030 (gọi tắt là Chương trình) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được ban hành cuối tháng 5/2026.

Một nội dung đáng chú ý nhằm chung tay giảm nghèo thông tin cho người dân ở những vùng đặc thù là “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ quan điểm truyền thông "khuyến khích phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc ta đối với người nghèo; động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội".

Công tác truyền thông sẽ được đa dạng hóa nhằm tích cực giảm nghèo thông tin, khuyến khích người nghèo chủ động thoát nghèo.

Những nội dung trọng tâm sẽ được tập trung thông tin, truyền thông gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, GNBV và chính sách đối với đồng bào DTTS&MN, nhất là những nội dung mới, hướng đến hiệu quả, chất lượng, bền vững của Chương trình, chú trọng đến nâng cao năng lực, chất lượng sống, tri thức của người dân nông thôn, đồng bào DTTS; Tác động, hiệu quả của Chương trình, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, đồng bào DTTS, người nghèo, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cho người nghèo; Gương điển hình (cá nhân, tập thể) có nhiều sáng kiến, cách làm hay, tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả cho xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS&MN…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận động các tổ chức, cá nhân tích cực chung sức xây dựng NMT, hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thời gian tới, các hình thức thông tin, truyền thông sẽ tiếp tục được đa dạng hóa theo hướng tiếp cận đa chiều, tập trung vào các chủ đề trọng tâm, có tính chất bao trùm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số về thông tin, truyền thông, như: mạng xã hội, ứng dụng giải trí trên thiết bị thông minh, công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường,... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông trong xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan truyền thông, đơn vị tổ chức sự kiện… để đa dạng hóa các hình thức truyền thông thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, phương tiện truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử...

Đồng thời, Bộ cũng tiếp tục phát huy hiệu quả của phương thức tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh, ảnh, phướn, cờ, ấn phẩm, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại chính sách, phóng sự, phim, các cuộc thi, hội diễn, triển lãm, hội nghị, hội thảo...

Quan điểm xuyên suốt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là mở rộng, đa dạng hóa đối tượng truyền thông, thúc đẩy nhận thức và thông tin đến cán bộ cơ sở, cộng đồng, người dân cả ở nông thôn và thành thị; ưu tiên các đối tượng là người nghèo, người đồng bào DTTS&MN; sử dụng tiếng đồng bào dân tộc trong công tác truyền thông…