Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc nâng cao kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin cho người dân nông thôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp giai đoạn 2026-2030 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong mục tiêu này.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, hơn 550.000 lao động sẽ được đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, nông dân số và lực lượng quản trị hợp tác xã hiện đại. Đây không chỉ là chương trình nâng cao trình độ nghề nghiệp mà còn góp phần giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn với các nguồn thông tin, tri thức và công nghệ phục vụ sản xuất.

Chương trình không chỉ tập trung vào kỹ năng nghề mà còn hướng tới nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin trong môi trường số.

Chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước, ưu tiên các vùng nguyên liệu tập trung, khu vực sản xuất hàng hóa quy mô lớn, địa bàn thực hiện các dự án trọng điểm của ngành nông nghiệp. Các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo cũng là những địa bàn được chú trọng nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức cho người dân.

Trong tổng số hơn 550.000 lao động được đào tạo, khoảng 450.000 nông dân tại các vùng nguyên liệu, trang trại và vùng sản xuất trọng điểm sẽ được trang bị kiến thức về kỹ thuật sản xuất tiên tiến, kỹ năng quản lý, ứng dụng công nghệ số và tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, khoảng 100.000 cán bộ quản lý, lao động tại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ được đào tạo chuyên sâu về quản trị, tổ chức sản xuất và điều hành hoạt động.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ tập trung vào kỹ năng nghề mà còn hướng tới nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin trong môi trường số. Khi người dân biết tìm kiếm thông tin về thị trường, khoa học kỹ thuật, thời tiết, dịch bệnh hay các chính sách hỗ trợ sản xuất, họ sẽ có thêm cơ hội nâng cao hiệu quả lao động và chủ động thích ứng với những biến động của thị trường.

Theo mục tiêu đề ra, trên 85% học viên sau đào tạo sẽ áp dụng được kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả chương trình, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hiện đại và bền vững.