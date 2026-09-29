Hoạt động thu gom tại trường đại học.

Tiếp tục mở rộng mô hình thu gom bao bì đã qua sử dụng

Khởi xướng từ năm 2023 tại TP.Hồ Chí Minh và mở rộng ra Hà Nội từ năm 2025, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” đã mang những điểm thu gom chai nhựa và lon nhôm gần hơn với cộng đồng, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người tiêu dùng đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã phối hợp với đối tác uy tín như Báo Tiền Phong, VECA, Duy Tân, GreenU và BOTOL, giúp duy trì các hoạt động thu gom chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng để đưa vào quy trình tái chế.

Bước sang năm thứ 4, chương trình tiếp tục mở rộng với tổng cộng 30 điểm thu gom tại các trường đại học và cộng đồng, cùng các máy thu gom BOTOL tại các nhà ga Metro TPHCM. Người tham gia có thể dễ dàng định vị điểm thu gom và theo dõi hành trình đóng góp của mình thông qua Mini-app trên nền tảng Zalo OA của chương trình.

Người tham gia dễ dàng đổi thưởng trên mini-app Zalo của chương trình.

Hợp tác cùng các trường đại học thúc đẩy thu gom và tái chế

Lễ phát động chương trình năm thứ 4 đã diễn ra tại Đại học Phenikaa (Hà Nội) và Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), với sự tham gia của đại diện Coca-Cola Việt Nam, Báo Tiền Phong, các đối tác và hàng trăm sinh viên.

Các chai nhựa và lon nhôm được thu gom qua chương trình sẽ được quy đổi thành điểm thưởng cho sinh viên tham gia, đồng thời góp phần vào quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường đại học tham gia chương trình.

Nhiều bạn trẻ tham gia thu gom chai nhựa để tích điểm đổi quà tại các ga metro TPHCM.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình ‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm phối hợp cùng các đối tác và cộng đồng để hỗ trợ quản lý bao bì sau sử dụng. Chúng tôi tin rằng việc duy trì và mở rộng các điểm thu gom sẽ góp phần khuyến khích thói quen phân loại bao bì tại nguồn và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.”

‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ là một phần trong việc hiện thực hóa cam kết của Coca-Cola thông qua Chiến lược Bao bì Toàn cầu, tập trung vào hai trụ cột chính: Thiết kế và Hợp tác để thu gom.

Theo mục tiêu toàn cầu, đến năm 2035, Coca-Cola đặt mục tiêu thu gom 70–75% chai và lon bán ra, đồng thời sử dụng 35–40% vật liệu tái chế trong bao bì chính.

Tại Việt Nam, Coca-Cola là thành viên sáng lập PRO Vietnam, liên minh gồm các doanh nghiệp hàng đầu, đơn vị tái chế và cơ quan quản lý nhà nước, cùng thúc đẩy hoạt động thu gom và tái chế bao bì.

Từ năm 2022, Coca-Cola cũng đã triển khai các sáng kiến bao bì tại Việt Nam, bao gồm việc bổ sung thông điệp “Tái Chế Tôi” trên toàn bộ bao bì sản phẩm nhằm khuyến khích người tiêu dùng tham gia thu gom và tái chế.

(Nguồn: Coca-Cola Việt Nam)