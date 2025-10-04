Giúp hơn 60 gia đình đoàn tụ

Ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cái tên Trần Nhất Siêu (thường được gọi “lão Trần”) đã gắn liền với hành trình giúp tìm người thân suốt gần một thập kỷ.

Từ năm 2016, ông cùng người bạn thân Cán Biểu - chủ một quán nướng- kiên trì quay và đăng tải hơn 4.000 video tìm kiếm người thân, giúp hơn 60 gia đình đoàn tụ, thông tin từ QQ.

Động lực khiến ông bắt đầu hành trình này là từ một cụ già lang thang bị câm, sống ở gầm cầu. Sau rất nhiều video liên tục kêu gọi tìm người thân giúp cụ, cuối cùng anh trai của cụ cũng biết thông tin và tới nhận em.

Giúp cụ ông thành công, ông Trần và người bạn thân càng thêm quyết tâm theo đuổi công việc này. Chỉ với chiếc điện thoại cũ, đôi bàn tay vụng về, ông tự học cách quay, chỉnh cảnh, lồng nhạc để video ngày càng chuyên nghiệp.

Ông Trần (bên phải) cùng bạn thân làm việc thiện. Ảnh: QQ

Đôi bạn rong ruổi khắp các ngõ làng, gặp gỡ từng phận đời thất lạc. Người già mang ký ức rời rạc, những người con xa quê cầm tấm bản vẽ nguệch ngoạc về ngôi nhà tuổi thơ, hay những thanh niên lớn lên trong trại trẻ mồ côi với khao khát tìm cha mẹ… đều được ghi lại qua ống kính của ông Trần.

Nhờ những đoạn clip ngắn đăng trên mạng xã hội, hàng chục trường hợp đã được đoàn tụ. Bà cụ 97 tuổi tìm thấy người con thất lạc suốt 70 năm hay chàng trai 30 tuổi bật khóc trong bữa cơm đoàn viên sau nhiều năm lưu lạc... đều do ông Trần và bạn giúp đỡ.

Chính lão Trần cũng từng bật khóc phía sau ống kính mỗi khi chứng kiến cảnh gia đình họ ôm nhau nghẹn ngào.

Quán nướng nhỏ trở thành “điểm hẹn tìm thân nhân”, thu hút nhiều tình nguyện viên. Họ cùng nhau lập nên nhóm “Đội thiện nguyện tình thương Lân Thủy”. Lão Trần ngày càng gắn bó với công việc, coi đó là một phần cuộc sống của mình.

Lý do khác khiến ông say sưa với công việc này là vì muốn tìm lại đứa con bị cho đi 26 năm trước.

Nhờ sự tích cực của bản thân, năm 2021, ông Trần đã tìm thấy con trai của mình trong một vài lần đăng video lên mạng xã hội. Biết con đã lập gia đình riêng và rất khỏe mạnh, ông càng hạnh phúc hơn.

Năm 2022, trong tiệc sinh nhật 60 tuổi, ông xúc động nói: “Chừng nào còn sức, tôi sẽ còn đi tìm người thất lạc, để mang lại may mắn cho người khác”.

Biến cố bất ngờ và tấm lòng được hồi đáp

Thế nhưng giữa năm 2024, hạnh phúc giản dị ấy bỗng chao đảo khi vợ ông - bà Trương Thành Bích - phát hiện ung thư vú. Chi phí phẫu thuật hàng trăm nghìn tệ khiến gia đình lao đao, buộc ông Trần phải tạm dừng công việc thiện nguyện, dựng quầy nhỏ bán đồ ăn vặt để lo chi phí và toàn tâm chăm sóc vợ.

Ông Trần mong vợ sớm khỏi bệnh. Ảnh: QQ

May mắn thay, những gia đình từng được ông giúp, cùng các tình nguyện viên và mạnh thường quân, đã đồng loạt quyên góp, giúp bà Trương vượt qua ca mổ và dần hồi phục.

Ông Trần vừa lo cơm nước, vừa hát ca, tập luyện cùng vợ, chỉ mong bà thêm lạc quan.

Nay, ước nguyện lớn nhất của “lão Trần” là vợ sớm khỏi bệnh. Ông dự định quay trở lại hành trình khi mọi thứ ổn hơn.

“Cuộc đời dẫu nghèo khó, gập ghềnh, nhưng còn hy vọng thì không chỉ giữ cho mình, mà còn thắp sáng niềm tin cho người khác”, ông tâm sự.