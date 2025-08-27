Sáng 27/8, hàng nghìn người dân TPHCM phải đối mặt với một "cơn ác mộng" giao thông ngay tại cửa ngõ phía Đông Bắc. Việc điều chỉnh luồng xe để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã khiến khu vực này rơi vào cảnh ùn tắc chưa từng có, biến tuyến đường huyết mạch thành "biển kẹt xe" kéo dài.

Do ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không nên toàn bộ phương tiện bốn bánh buộc phải dồn sang cầu Bình Triệu 2, cây cầu vốn đã quá tải vào giờ cao điểm.

Hiện tại, cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh thành đường hai chiều, nhưng chỉ có một làn đường hẹp rộng 3,5m được dành riêng cho ô tô đi từ nội đô ra. Trong khi đó, dòng xe vào trung tâm thành phố lại phải chia sẻ làn đường với xe máy, tạo ra một nút thắt cổ chai "khổng lồ" dẫn đến ùn tắc.

Vào giờ cao điểm sáng, người dân từ phía Đông Bắc ùn đổ vào trung tâm TPHCM khiến ngã tư Bình Triệu trở nên hỗn loạn.

Trong ảnh, nút giao vòng xoay Bình Triệu, dòng xe từ Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng xảy ra xung đột luồng giao thông khiến nhiều người buộc phải thay đổi lộ trình, đi vòng qua các tuyến đường khác. Tuy nhiên, các tuyến đường này cũng nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải.

Trên cầu Bình Triệu 2 chật cứng xe máy, ô tô, xe buýt nối dài, nhích từng chút từng mét.

Càng vào khung giờ cao điểm, kẹt xe gia tăng. Lực lượng chức năng đã được huy động để phân luồng, nhưng dường như bất lực trước "biển người" đang đổ về.

Dưới chân cầu Bình Lợi, ô tô và xe máy chật cứng, nhích từng mét để tiếp cận cầu Bình Triệu 2, theo hướng vào trung tâm TPHCM.

"Bình thường 7-9h sáng mới kẹt, nay mới 6h đã ken đặc. Tôi chôn chân hơn nửa tiếng vẫn chưa đi được từ vòng xoay lên cầu. Tôi lo muộn giờ làm nhưng không có lối nào thoát được", anh Nguyễn Duy, người dân ở phường Tam Bình, chia sẻ.

Chị Thu Huyền, một người dân cũng bày tỏ lo lắng: "Nếu tình trạng này kéo dài đến cuối năm khi công trình hoàn thành, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, đặc biệt với những người làm việc cố định giờ giấc như chúng tôi".

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 là một dự án quan trọng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và tạo điều kiện cho các phương tiện cỡ lớn lưu thông. Người dân mong chờ các cơ quan chức năng có giải pháp điều tiết giao thông hiệu quả hơn, tăng cường lực lượng phân luồng và bố trí thêm biển báo, hướng dẫn rõ ràng để tránh tình trạng "tê liệt" giao thông tái diễn.