Từ đêm 6 đến sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 90-150mm. Đáng chú ý, một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất cao như Ô Chợ Dừa 223,9mm, Hải Bối 204,9mm, Đại Mỗ 170,5mm và Phú Lương 163mm.

Điểm ngập sâu trên đường Phùng Hưng. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng do mưa lớn, tại Hà Nội có đến 90 điểm ngập lụt, nhiều nơi ngập sâu đến 1m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập sâu ngay cả ở vành đai 3 trên cao. Ảnh: W.S

Như tuyến vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện điểm ngập sâu lút bánh ô tô con. Giao thông qua đoạn ngập này gặp khó khăn, ùn tắc kéo dài theo hướng về cầu vượt Mai Dịch.

Công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội giải quyết điểm ngập ở vành đai 3.

Ảnh: W.S

Để thông đường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cử công nhân cùng phương tiện cơ giới đến để giải quyết điểm ngập sâu.

Đường Cầu Bươu ngập sâu. Ảnh: Đình Hiếu

Các điểm ngập sâu khác trên đường Phùng Hưng (phường Hà Đông) và Cầu Bươu (phường Thanh Liệt) nước dâng cao đến gần 1m. Tại đây, chỉ có xe tải, ô tô gầm cao mới có thể lưu thông qua.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đặt biển cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông.

Đường Quang Trung (hướng về Bến xe Yên Nghĩa) bị ngập sâu. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Còn đường Quang Trung (đoạn gần nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng) nước ngập sâu gần 0,5m, người đi xe máy không thể di chuyển qua đoạn ngập.

Công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực trên đường. Ảnh: Đình Hiếu

Dọc tuyến đường Quang Trung (hướng về Bến xe Yên Nghĩa) cũng trong tình trạng ngập úng, giao thông gặp khó khăn.