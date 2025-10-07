Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 đêm 7/10, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90–150mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9mm, Hải Bối 204,9mm, Đại Mỗ 170,5mm, Phú Lương 163mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại thời điểm 7h30, trên địa bàn quản lý của công ty xuất hiện úng ngập tại một số vị trí:

Lưu vực Tô Lịch: Thụy Khuê (trường Chu Văn An – dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (từ số 49 đến số 93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng – ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (trước UBND phường).

Khu Ngoại giao đoàn (đường Xuân Tảo) ngập sâu. Ảnh: Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cung cấp

Lưu vực sông Nhuệ: Ngã ba Mỹ Đình – Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá – Phúc Hòa), Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên (sau Keangnam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ – doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – bên chẵn, làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm (đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát), Lê Lợi – Trần Hưng Đạo (khu vực xung quanh chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3), Quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4, phường Yên Nghĩa), khu TT18, phường Phú La…

Hệ thống cửa xả ở các trạm bơm đã được mở. Ảnh: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cung cấp

Lưu vực Long Biên: Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.