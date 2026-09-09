VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử. Trong đó, bị can Trần Khắc Tâm bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo buộc, tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, quê Ninh Bình) nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản siêu tổng đại lý KU04. Sau đó, Hoàng chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp Master Agent và Member để giao cho nhiều người khác nhau nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cường thuê Ngô Thanh Tùng (SN 1991, ở Hà Nội) quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Cường còn thuê 4 bị can khác mở tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Bị can Hoàng Tạ Minh Cường. Ảnh: CACC

Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2025, Cường đã cùng đồng phạm tổ chức đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống tài khoản tổng đại lý KU04 với số tiền sử dụng đánh bạc đặc biệt lớn.

Cường được xác định là người cầm đầu, lấy tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm để giao cho nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổng số tiền Cường tổ chức cho các "con bạc" đánh bạc là hơn 88 tỷ đồng, bị can hưởng lợi 500 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Tùng bị cáo buộc đã giúp sức cho Cường thực hiện hành vi phạm tội, tổ chức cho các "con bạc" đánh bạc với tổng số tiền sát phạt là hơn 88 tỷ đồng, được trả công 50 triệu đồng.

Giúp sức cho Cường còn có các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân.

Cáo trạng chỉ ra rằng, từ tháng 9/2024 - 9/2025, Cường cho Lưu Văn (SN 1977, ở TP HCM) cùng tham gia tổ chức đánh bạc, được hưởng lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.

Tháng 3/2025, Văn thuê Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân rồi mở tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH Trần Hữu Quân để cho Cường dùng vào việc chuyển và nhận tiền đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Văn tổ chức đánh bạc là hơn 88 tỷ đồng. Bị can này khai được hưởng lợi 115 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai từ tháng 6/2024 – 9/2025 đã cùng đồng phạm sử dụng tài khoản tổng đại lý KU04 và tài khoản cấp dưới tổ chức cho các “con bạc” sát phạt với tổng số tiền lên tới 700 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra chỉ có thể xác định Cường và đồng phạm thực hiện tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.