Chiều 5/11, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần tranh luận. Hội đồng xét xử (HĐXX) dành thời gian cho các luật sư trình bày phần bào chữa cho các bị cáo.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, trước khi vụ án xảy ra, ông Lâm đã được chỉ định đặt stent cho ba động mạch vành bị tắc đến 90%; trong thời gian bị tạm giam, ông nhiều lần khó thở, chóng mặt, mờ mắt nên được bác sĩ Trại giam B14 thăm khám, cấp thuốc; ngoài bệnh tim, ông còn mắc u tuyến giáp có nguy cơ ác tính mức độ 3 và một số bệnh nền khác.

Cung cấp về tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyễn Đình Lâm, luật sư mong HĐXX cân nhắc, xem xét có cần thiết phải áp dụng biện pháp cách ly khỏi xã hội đối với ông Lâm hay không, hay có thể chấp nhận đề nghị của VKS về việc cho ông Lâm được hưởng án treo. Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm mức án 30- 36 tháng tù treo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Doanh nhân thành đạt vướng vòng lao lý vì cờ bạc

Theo cáo buộc, ngày 22/12/2022, bị cáo Lê Vỹ mở thẻ tại King Club với tên “Mr Benji”. Từ ngày 4/2/2024 đến 21/5/2024, ông Vỹ đã 9 lần tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, với tổng số tiền sử dụng là hơn 2,068 triệu USD.

Trong đó, lần chơi nhiều nhất lên tới 644.887 USD (tương đương hơn 15 tỷ đồng), và ông Vỹ bị thua 418.426 USD (hơn 10 tỷ đồng).

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Vỹ mức án từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo. Bào chữa cho thân chủ, luật sư của ông Vỹ không tranh luận về tội danh mà chỉ trình bày các tình tiết, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo luật sư, ông Lê Vỹ phạm tội trong thời điểm phải đưa vợ đi điều trị bệnh. Bị cáo đã lớn tuổi, lại thường xuyên lo lắng cho sức khỏe của vợ. Trong lúc căng thẳng, ông nhận được lời mời chào từ nhân viên King Club nên đã tham gia đánh bạc. Đến nay, bị cáo bày tỏ sự ân hận về hành vi của mình.

Luật sư của bị cáo Lê Vỹ cảm ơn đại diện VKSt đã ghi nhận bốn tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Đồng thời, luật sư đề nghị HĐXX xem xét bổ sung thêm các tình tiết giảm nhẹ, bởi bị cáo đã thành khẩn khai báo và tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền 50 triệu đồng.

Theo luật sư, bị cáo Lê Vỹ từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, và nhận giải thưởng Bạch Thái Bưởi. Ông là doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

Công ty Phú Tài, nơi ông Vỹ từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, từng lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước. Đây là doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động.

Theo luật sư, việc xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết, nhưng với ông Vỹ, việc phạt tiền là đã đủ răn đe đối với bị cáo.

Liên quan vụ án, Nguyễn Quốc Khánh bị truy tố về hành vi đánh bạc 58 lần, với tổng số tiền hơn 979.177 USD. Trong đó, bị cáo thua 52.293 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Trong đó, bị cáo dù không hoạt động trong lĩnh vực nhà nước nhưng đã 17 lần được khen thưởng bởi các cơ quan, tổ chức như Bộ Công an, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia,...

Doanh nghiệp do ông Khánh điều hành với vai trò tổng giám đốc từng được công nhận là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh cũ, đồng thời cũng có đơn xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Khánh từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo. Theo luật sư, 7 tháng tạm giam đã là hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh.