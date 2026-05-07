Bệnh nhi là bé L.G.L. Khi vào Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, trẻ mệt nhiều, li bì, thở gấp, da nổi vân tím toàn thân, tím môi, chi lạnh, mạch ngoại vi khó bắt, nhịp tim lên đến 180-190 lần/phút, loét vòm miệng...

Đánh giá bé L. mắc tay chân miệng mức độ nặng nhất, bác sĩ chỉ định cho bệnh nhi dùng thuốc an thần - giảm đau, đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch, dùng immunoglobulin truyền tĩnh mạch (IVIG) để điều hòa đáp ứng viêm trong cơ thể.

Bác sĩ chuyên khoa II Phí Xuân Thi, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, cho biết quá trình điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi kém đáp ứng với các thuốc điều trị. Tình trạng rối loạn hệ tim mạch, hệ hô hấp diễn biến nặng.

Đặc biệt, các xét nghiệm cho thấy phản ứng viêm quá mức (cơn bão cytokine) diễn ra rất mạnh, khiến bé L. tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt là cơ tim. Các bác sĩ chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu cho bệnh nhi và bổ sung thêm thuốc ức chế viêm nhằm giảm bớt tình trạng tổn thương các tạng.

Lọc máu liên tục là kỹ thuật hỗ trợ quan trọng, giúp loại bỏ các chất trung gian gây viêm (cytokine). Ảnh: BVCC

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bé L. có dấu hiệu cải thiện. Ngày thứ 5, trẻ dừng lọc máu, cai được máy thở, giảm các thuốc hỗ trợ tuần hoàn.

Đến ngày 7/5, sau 2 tuần điều trị, trẻ có thể tự ngồi dậy, đi đứng, ăn uống và sinh hoạt trở lại, được xuất viện, tiếp tục dùng thuốc theo đơn và tái khám.

Bác sĩ Thi cho hay bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, lây chủ yếu theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Một tháng qua, số lượng bệnh nhân nặng do bệnh này đến viện tăng hơn so với mọi năm. Nhiều trẻ phải nằm viện điều trị, đa số đều dương tính với chủng virus EV71 có độc lực cao.

Biểu hiện chính của bệnh là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước ở các vị trí đặc biệt như niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như thần kinh (viêm não - thân não - màng não), viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Các trường hợp biến chứng nặng thường do virus EV71 và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài.