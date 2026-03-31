Số ca bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đang gia tăng đáng kể so với các tháng trước, trong đó có những trường hợp diễn tiến nặng dẫn đến tử vong. Đơn vị này đang khẩn trương mở rộng khu vực điều trị để đáp ứng tình hình.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 31/3, Ths.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, hiện Khoa Nhiễm điều trị nội trú khoảng 20-30 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Số ca khám ngoại trú cũng tăng cao.

Đáng chú ý, tỷ lệ ca nặng từ độ 2B trở lên - những trường hợp có chỉ định truyền thuốc đặc hiệu chiếm khoảng 16-17% tổng số ca nhập viện. Phần lớn các ca này khi xét nghiệm đều xác định nhiễm chủng EV71, loại virus có khả năng lây lan nhanh và độc lực cao, tác động trực tiếp vào vùng thân não và gây ra bệnh cảnh nặng nề.

Đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi Đ.M.K (1 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện vào ngày thứ hai của bệnh. Trước đó, tại tuyến dưới, bé K. xuất hiện triệu chứng giật mình 3-4 cơn cách nhau 1-2 tiếng. Sau đó, bé bắt đầu thở mệt, thở rít, tím tái, run chi.

Bệnh nhi được xác định mắc tay chân miệng độ 3, đặt nội khí quản và truyền Immunoglobulin trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

"Khi chuyển đến bệnh viện, bé sốt cao liên tục, huyết áp cao, phải chỉ định lọc máu và sử dụng vận mạch liều cao ngay lập tức", bác sĩ Dương cho biết thêm. Hiện bé vẫn trong tình trạng nặng và được theo dõi tích cực.

Bệnh viện đã ghi nhận một số ca tử vong, trong đó có trường hợp bệnh nhi chuyển từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu lên trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Theo bác sĩ Dương, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, nhóm nguy cơ nặng nhất là trẻ dưới 3 tuổi do hệ miễn dịch chưa có khả năng chống lại chủng virus này. Trẻ vị thành niên chiếm tỷ lệ thấp hơn, người lớn cũng có thể mắc bệnh.

Một vấn đề đáng lo ngại là trên lâm sàng không thể phân biệt được bệnh do EV71 hay các chủng virus khác gây ra bằng mắt thường, do đó việc theo dõi sát các dấu hiệu chuyển nặng là vô cùng quan trọng.

"Phụ huynh cần chú ý những dấu hiệu kín đáo như trẻ chỉ sốt nhẹ, bỏ ăn, chảy nước miếng nhiều, nổi ban ít ở tay chân, lừ đừ. Khi đó, cha mẹ cần kiểm tra bàn tay, bàn chân và miệng của con, đồng thời đưa đến cơ sở y tế kịp thời", bác sĩ Dương khuyến cáo.

Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp, tuần hoàn và nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều tỉnh thành chuyển đến, không chỉ từ TPHCM. Bác sĩ Dương thừa nhận tâm lý muốn đưa con đến bệnh viện tuyến cuối là điều khó thay đổi, dù nhiều trường hợp hoàn toàn có thể được xử trí tại tuyến tỉnh.

Để ứng phó, bệnh viện đã mở rộng khu vực điều trị tay chân miệng với kịch bản dự phòng theo quy mô: 20 ca, 30 ca, 50 ca và thậm chí 60-70 ca. Đồng thời, bệnh viện cũng triển khai chương trình tập huấn hỗ trợ bác sĩ tuyến tỉnh, giúp nhận diện các ca cần chuyển tuyến và giảm áp lực cho tuyến trung ương.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo biện pháp phòng bệnh hiệu quả gồm: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và bề mặt tiếp xúc, đeo khẩu trang nơi đông người, hạn chế tiếp xúc khi có dịch và tiêm vắc xin phòng bệnh.

Đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên và phụ huynh cần tăng cường kiểm tra sức khỏe trẻ hằng ngày. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ, người lớn cần đưa đi khám ngay và cho trẻ nghỉ học cách ly đủ thời gian theo quy định, tránh lây lan trong môi trường tập thể.

Ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Liên Hương trực tiếp kiểm tra tình hình bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, yêu cầu nơi đây tập trung nguồn lực để giảm tỷ lệ tử vong và chặn đà lây lan virus EV71 trước khi bùng phát rộng hơn. Bà cũng yêu cầu tăng cường hội chẩn từ xa giữa tuyến cuối và tuyến tỉnh để cứu bệnh nhân tại chỗ, tránh tử vong trên đường chuyển viện; đồng thời phối hợp với ngành giáo dục kiểm soát vệ sinh trường học, thực hiện "rửa tay có giám sát" với trẻ mầm non. Thay vì phát tờ rơi, cần dùng video, hình ảnh mô tả trực quan các dấu hiệu nguy hiểm như giật mình, chới với, sốt cao khó hạ để phụ huynh nhận diện kịp thời.