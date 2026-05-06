Ông L.C.L (61 tuổi) bất ngờ trượt chân ngã từ độ cao 6m khi đang hái hồ tiêu. Ông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh, da tái nhợt, huyết áp tụt sâu xuống mức báo động.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, ông L. choáng đa chấn thương nghiêm trọng, gãy nát khung chậu, nhiều xương sườn, tràn dịch màng phổi và gãy trật hoàn toàn khuỷu tay trái.

Dù đã được hồi sức tích cực, truyền dịch và giảm đau, huyết áp của người đàn ông này tiếp tục trồi sụt thất thường, có thời điểm chỉ còn 70/40 mmHg. Quá hoảng sợ trước tình trạng thập tử nhất sinh của người thân, gia đình kiên quyết xin chuyển viện cho ông L. lên tuyến trên.

Trước khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc của bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phương Nam - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - đã cố gắng thuyết phục gia đình.

Bác sĩ Nam giải thích: "Bệnh nhân đang nguy kịch. Gãy khung chậu là chấn thương mất máu nguy hiểm. Nếu đưa người bệnh lên xe chuyển viện ngay lúc này, chỉ cần một rung lắc nhỏ dọc đường cũng khiến ổ gãy xê dịch, xuất huyết ồ ạt. Bệnh nhân có thể không qua khỏi ngay trên đường đi".

Sự quyết liệt, chân thành của bác sĩ Nam đã khiến người nhà bệnh nhân đồng ý mổ cấp cứu cho ông L. ngay tại bệnh viện.

Lệnh báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Ông L. được phẫu thuật đặt khung cố định ngoài xương chậu để cầm máu, kết hợp truyền liên tục máu và các chế phẩm máu. Các tổn thương được kiểm soát, khung chậu được giữ chặt, sinh hiệu bình ổn.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, da dẻ hồng hào, tiếp xúc tốt và được chăm sóc phục hồi tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Qua trường hợp của ông L, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khuyến cáo:

- Gãy khung chậu là "sát thủ thầm lặng": Đây là chấn thương rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng trong gang tấc do sốc mất máu. Bệnh nhân cần được can thiệp y tế nhanh chóng và cố định tại chỗ.

- Cẩn trọng tuyệt đối khi di chuyển bệnh nhân: Việc vận chuyển sai cách hoặc cố chấp chuyển viện khi người bệnh chưa ổn định có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nội tạng, đẩy bệnh nhân vào cửa tử nhanh hơn.

- Người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn, trang bị dây đai bảo hộ khi làm việc trên cao để tránh những tai nạn đáng tiếc.

