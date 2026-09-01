“Mẹ ơi, giúp con chỉnh lại cổ áo”. Đó là câu nói cuối cùng Sử Thuần Long nói với mẹ trước khi bị bắt cóc vào ngày 29/10/1989.

Khi ấy, cậu bé mới 6 tuổi. Không ai trong gia đình nghĩ rằng từ khoảnh khắc đó, họ sẽ phải trải qua 37 năm dài đằng đẵng để chờ ngày con trở về.

Theo truyền thông Trung Quốc, Sử Thuần Long sinh ngày 17/6/1983 tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Ngày mất tích, cậu bé bên ngoài mặc áo len không tay màu xanh da trời, đi giày thể thao trắng viền đỏ. Ở khóe trong mắt trái của cậu có một vết sẹo khâu khá rõ.

Sau khi con trai mất tích, mẹ anh, bà Đường Hưng Anh, bắt đầu hành trình tìm con kéo dài hàng chục năm. Bà mang theo lương khô đi qua nhiều nơi, từng tìm đến tận Phúc Kiến. Có những lúc đói, bà phải ngâm lương khô với nước lạnh để ăn. Không có tiền thuê phòng, bà ngủ tạm bên đường.

Trong khi đó, Sử Thuần Long bị đưa đến Tuyền Châu, Phúc Kiến. Anh sống hơn 30 năm tại đây với cái tên Tiểu Phúc.

Tháng 5/2023, vợ Sử Thuần Long tình cờ nhìn thấy những nội dung tìm người thân trên mạng xã hội. Chị chủ động liên hệ với các tình nguyện viên, hy vọng giúp chồng tìm lại cha mẹ ruột.

Sử Thuần Long sau đó đăng ký tìm người thân và được hướng dẫn lấy mẫu máu để phục vụ việc đối chiếu ADN.

Cha mẹ đã chuẩn bị 37 chiếc bánh sinh nhật mừng con trai trở về sau gần 4 thập kỷ xa cách. Ảnh: QQ

Cho đến ngày, một cô gái đăng tải video tìm người thân, trong đó nhắc tới một buổi nhận thân tại Quý Định. Các tình nguyện viên phát hiện trong video có một người phụ nữ đang cầm tấm biển tìm con.

Họ lần theo hàng trăm video và xác định người phụ nữ ấy chính là mẹ của Sử Thuần Long. Các tình nguyện viên tiếp tục tìm lại bài đăng tìm người thân của Sử Thuần Long từ năm 2011. Những thông tin trong bài viết có nhiều điểm trùng khớp với trường hợp Tiểu Phúc.

Khi được gửi bài đăng, Sử Thuần Long nhìn hình ảnh người phụ nữ trong video và nhận thấy bà có nhiều nét giống người mẹ mà anh vẫn nhớ trong ký ức.

Điều bất ngờ hơn là video tìm người thân do vợ anh đăng tải cũng được một người họ hàng của bà Đường Hưng Anh tình cờ nhìn thấy. Nhờ mạng xã hội, hai mẹ con bắt đầu liên lạc với nhau sau 37 năm thất lạc.

Dưới sự động viên của mẹ và sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, Sử Thuần Long hoàn tất việc lấy mẫu máu và gửi về Công an huyện Quý Định.

Ngày 14/8, kết quả đối chiếu ADN xác nhận: Tiểu Phúc chính là Sử Thuần Long, người con mà gia đình họ Sử đã tìm kiếm suốt 37 năm.

Ngày 21/8, tiếng pháo và tiếng reo vui vang lên tại phố Tân Kiều, huyện Quý Định. Ở tuổi 43, Sử Thuần Long cùng vợ và các con trở về quê hương, nơi anh đã rời đi khi mới 6 tuổi.

Khi cảnh sát công bố kết quả đối chiếu ADN, anh ôm chặt cha mẹ ruột là ông Sử Địch Trung và bà Đường Hưng Anh. Cả gia đình bật khóc sau 37 năm chờ đợi.

Trước cửa nhà, cha mẹ đã chuẩn bị 37 chiếc bánh sinh nhật. Mỗi chiếc bánh là một sinh nhật mà họ đã không thể cùng con trai đón trong suốt những năm tháng thất lạc.

Sử Thuần Long cho biết anh không cảm thấy xa lạ khi đặt chân về quê hương. Anh dự định sau này thường xuyên trở về thăm cha mẹ.

Còn bà Đường Hưng Anh hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những gia đình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm người thân: hãy dũng cảm lấy mẫu máu để xét nghiệm, bởi biết đâu đó chính là bước cuối cùng đưa những người thất lạc trở về bên nhau.