Bạch Hiến Anh từng là một hiện tượng mạng tại Trung Quốc nhờ ngoại hình được nhận xét có nhiều nét giống nam ca sĩ nổi tiếng Châu Kiệt Luân. Từ một người bán bánh bình thường, anh nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi và từng mở tới 3 cửa hàng tại Thiên Tân và Thạch Gia Trang vào năm 2024.

Thế nhưng, sau vài năm nổi tiếng, cuộc sống của “bản sao Châu Kiệt Luân” đã có nhiều thay đổi.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông mới đây cho biết, tháng 7/2025, cửa hàng ở Thạch Gia Trang đã phải đóng cửa do tiền thuê mặt bằng tăng. Hiện, cửa hàng bánh trứng tại Thiên Tân, nơi anh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cũng chuẩn bị đóng cửa, trang HK01 đưa tin.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ chi phí mặt bằng. Cửa hàng nằm trên một tuyến phố thương mại sầm uất ở quận Hòa Bình, Thiên Tân và đã hoạt động hơn 2 năm.

Tiền thuê trước đây khoảng 130.000 NDT/năm (hơn 500 triệu đồng), nhưng hiện đã tăng lên 200.000 NDT/năm (khoảng 777 triệu đồng).

Bản sao Châu Kiệt Luân chật vật mưu sinh sau hơn 6 năm nổi tiếng trên mạng. Ảnh: HK01

Không chỉ đối mặt với tiền thuê tăng mạnh, hoạt động kinh doanh còn bị ảnh hưởng bởi công trình sửa chữa đường ngay trước cửa hàng. Do việc thi công, mỗi ngày cửa hàng phải đóng cửa sớm hơn khoảng nửa tiếng.

Đáng chú ý, lượng đơn hàng cũng giảm sâu. Trước đây, cửa hàng có thể bán khoảng 200-300 suất bánh/ngày, nhưng hiện chỉ còn hơn 100 suất.

Với giá mỗi chiếc bánh khoảng 10-30 NDT (tương đương 38-116 nghìn đồng), doanh thu sụt giảm trong khi chi phí cố định tăng khiến việc duy trì cửa hàng ngày càng khó khăn.

Bạch Hiến Anh quê ở vùng nông thôn Hàm Đan, Hà Bắc. Anh bắt đầu nổi tiếng vào tháng 3/2020 nhờ ngoại hình giống Châu Kiệt Luân và nhanh chóng trở thành một gương mặt được chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, trước tình hình kinh doanh khó khăn, Bạch Hiến Anh không tỏ ra quá bi quan.

Anh cho biết bản thân không quá quan tâm đến việc có còn nổi tiếng hay không. Với anh, cuộc sống chỉ cần biết đủ, biết hài lòng, “mỗi ngày có thể ăn no là được”.

Một trong những lý do khiến Bạch Hiến Anh quyết tâm tiếp tục kinh doanh là những nhân viên đang làm việc cùng anh.

Cửa hàng hiện có khoảng 3-4 nhân viên, nhiều người cũng xuất thân từ nông thôn và cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ công việc này.

Vì vậy, anh cho biết chỉ cần còn đủ khả năng trả lương nhân viên và tiền thuê mặt bằng, anh sẽ tiếp tục duy trì.