Chị Lê Hoài Vân (35 tuổi, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) hỏi: Tháng trước, chồng tôi bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông, không kịp để lại di chúc hay sắp xếp nào về tài sản. Căn nhà vợ chồng tôi đang ở là tài sản riêng của chồng tôi, được anh mua trước khi kết hôn hoàn toàn bằng tiền riêng.

Ảnh minh họa. L.D.

Gần đây, mẹ chồng tôi yêu cầu tôi thực hiện thủ tục kê khai tài sản và cho rằng theo pháp luật bà sẽ được hưởng một nửa giá trị căn nhà. Bà cũng nói nếu cha chồng tôi còn sống thì di sản sẽ được chia đều cho ba người.

Điều lo lắng là hiện tôi đang mang song thai hơn 5 tháng. Tôi muốn biết, hai con chưa chào đời của tôi có được tính là người thừa kế trong trường hợp này hay không?

Luật sư Lê Hằng (Công ty Luật TAT Law Firm) trả lời: Trường hợp chồng chị Vân mất không để lại di chúc thì di sản được chia theo pháp luật. Đặc biệt, pháp luật bảo vệ quyền lợi của thai nhi: nếu sinh ra còn sống thì các cháu được coi là người thừa kế hợp pháp.

Căn cứ điều 613, Bộ luật Dân sự 2015: “Người thừa kế phải là người còn sống tại thời điểm mở thừa kế; trường hợp là thai nhi thì được coi là còn sống tại thời điểm mở thừa kế nếu sau đó sinh ra và còn sống”.

Như vậy, hai con song thai của chị nếu chào đời khỏe mạnh sẽ được tính vào hàng thừa kế thứ nhất, cùng với mẹ là chị Vân và bà nội.

Ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất?

Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ/chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Đối chiếu với trường hợp này thì mẹ chồng (bà nội) và chị Vân là vợ cùng 2 con song sinh ra đời thì được phân chia tài sản.

Trong khi đó, cha chồng đã mất nên không còn trong diện thừa kế. Như vậy, căn nhà tài sản riêng của chồng chị Vân sẽ được chia đều cho 4 người nêu trên, mỗi người hưởng 1/4 giá trị di sản.

Phần thừa kế của thai nhi được quản lý thế nào?

Do hai cháu chưa ra đời, phần tài sản thừa kế sẽ được tạm giữ và quản lý. Người quản lý có thể là chị Vân hoặc người khác theo thỏa thuận.

Nếu không thống nhất, Tòa án hoặc UBND sẽ chỉ định theo Điều 616, Bô luật Dân sự 2015. Trường hợp một hoặc cả hai cháu không còn sống sau khi sinh, phần thừa kế của cháu đó sẽ được chia lại cho những người thừa kế còn lại.

Luật sư nhận định: Câu chuyện của chị Vân là minh chứng rõ ràng rằng, thai nhi có quyền thừa kế tài sản từ cha nếu sinh ra còn sống. Đây là sự nhân văn trong quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ ngay cả khi chưa kịp chào đời.

Gia đình nên sớm thực hiện thủ tục khai nhận và phân chia di sản đúng quy định, để đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả các bên - đặc biệt là cho hai đứa trẻ sắp chào đời.