Theo quy định mới, từ 1/7 tới, trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp khi đi ô tô. Tuy nhiên, trường hợp của con tôi lại nằm ở ranh giới giữa hai tiêu chí về độ tuổi và chiều cao, khiến gia đình không rõ cháu có bắt buộc phải ngồi ở hàng ghế sau và sử dụng ghế trẻ em hay không.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Cụ thể, con trai tôi sinh ngày 1/12/2016, tức là đến nay mới hơn 9 tuổi nhưng có chiều cao đã xấp xỉ 1,35m. Khi quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực, gia đình tôi khá băn khoăn vì cháu mới vừa đủ tiêu chí về chiều cao, còn tuổi thì chưa đủ.

Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng lăn tăn rằng nếu vẫn phải dùng thiết bị an toàn, với độ tuổi và thể trạng của cháu hiện nay thì loại ghế hoặc đệm nâng nào sẽ phù hợp, vừa đảm bảo đúng quy định vừa an toàn khi di chuyển?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Lê Đình Thành (Yên Nghĩa, Hà Nội)

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