Vợ chồng tôi có 3 con nhỏ, 2 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi. Trước đây, chiếc Hyundai Grand i10 của gia đình là vừa đủ để chở cả nhà đi về quê hay chơi dịp cuối tuần, nhưng có lẽ sắp tới sẽ phải tính toán lại khi quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được áp dụng.

Những gia đình có 3 trẻ em dưới 10 tuổi sẽ ít nhiều gặp khó khi chở bằng ô tô sau ngày 1/7 tới. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Theo tìm hiểu, việc để trẻ em lên hàng ghế trước cùng với mẹ vừa tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, vừa không phù hợp với quy định. Trong khi đó, nếu cả 3 con ngồi dưới lại gặp nhiều khó khăn.

Đầu tiên là bé 2 tuổi còn nhỏ quá, rất khó ngồi một mình cùng với anh chị. Và điều đáng ngại nhất là hàng ghế sau của chiếc xe nhà tôi chỉ lắp được 2 ghế với móc ISOFIX.

Tôi đang băn khoăn, không biết trên thị trường có loại ghế nào có sẵn 3 chỗ ngồi hay không hoặc giải pháp nào khác phù hợp với các mẫu xe cỡ nhỏ như của nhà tôi. Mong nhận được ý kiến và tư vấn từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm.

Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội)

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