Từ ngày 1/7/2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét trên ô tô chính thức có hiệu lực, đồng thời trẻ thuộc nhóm này không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Theo đánh giá, đây là bước tiến cần thiết bởi các thiết bị an toàn giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, khi thời điểm áp dụng đang đến rất gần, không ít gia đình lại rơi vào tâm trạng lo lắng vì những khó khăn phát sinh trong thực tế sử dụng.

Nhà đông con, xe nhỏ: Bài toán khó giải

Chia sẻ tâm tư của mình tới VietNamNet, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị có 3 con nhỏ: 2 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi.

Trước đây, chiếc Hyundai Grand i10 của gia đình là vừa đủ để chở cả nhà đi về quê hay chơi dịp cuối tuần, nhưng có lẽ sắp tới sẽ phải tính toán lại khi quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được áp dụng.

"Nếu để cả 3 con ngồi cùng ngồi hàng dưới gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là bé 2 tuổi còn nhỏ quá, rất khó ngồi một mình cùng với anh chị. Và điều đáng ngại nhất là hàng ghế sau của chiếc xe nhà tôi chỉ lắp được 2 ghế với móc ISOFIX", chị Xuân chia sẻ băn khoăn.

Câu chuyện trên VietNamNet của chị Xuân đã thu hút cả trăm bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều độc giả bày tỏ sự đồng tình với mục tiêu bảo vệ trẻ nhỏ nhưng cũng cho rằng việc áp dụng trong điều kiện thực tế tại Việt Nam không hề đơn giản.

Một trong những tình huống được nhắc đến nhiều nhất là gia đình có từ 3 con nhỏ trở lên. Với đa số mẫu xe phổ thông 5 chỗ đang lưu hành, hàng ghế sau thường chỉ đủ không gian để lắp hai ghế trẻ em cỡ lớn. Điều này khiến nhiều gia đình có 3 con hoặc khi muốn chở đông người trên xe gặp khó.

"Tôi có 3 con đều dưới 10 tuổi, xe chỉ lắp được 2 ghế bằng móc ISOFIX, vậy cháu còn lại ngồi thế nào cho đúng luật? Còn nếu đổi sang xe 7 chỗ thì chưa có điều kiện", độc giả Thành Nguyễn bày tỏ.

Nhiều gia đình sẽ phải thay đổi thói quen bế con nhỏ trên tay khi đi ô tô. Ảnh được tạo bởi AI

Không chỉ với gia đình đông con, ngay cả trường hợp chỉ chở 1-2 em bé trên xe gặp khó bởi không phải bé nào cũng chịu ngồi im khi di chuyển trên đường. Nỗi lo khi trẻ còn quá nhỏ, cần người lớn ngồi cạnh chăm sóc cũng được nhiều độc giả nhắc đến.

"Em bé nhà mình mới được 2 tuổi, đã thử cho ngồi ghế trẻ em ở hàng ghế sau nhưng con không chịu, khóc ré lên. Trường hợp chỉ hai mẹ con chở nhau mà mẹ lái xe, con ngồi 1 mình ở ghế sau là bất khả thi. Nên chăng có quy định cho phép con ngồi trong ghế và ở hàng ghế trước thì việc lái xe sẽ an toàn hơn", độc giả Nguyễn Tú Linh bình luận.

Bên cạnh vấn đề không gian, chi phí cũng là rào cản lớn với nhiều gia đình trẻ.

Theo khảo sát thị trường, ghế trẻ em phổ thông có giá trên dưới 1 triệu đồng, trong khi các mẫu cao cấp tích hợp nhiều công nghệ an toàn có thể lên tới 2-3 triệu đồng mỗi chiếc. Với gia đình có hai hoặc ba con nhỏ, số tiền đầu tư có thể lên tới 3-5 triệu đồng.

Một số phụ huynh cho biết họ phải cân nhắc kỹ giữa việc mua ghế mới hay tìm sản phẩm đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nhiều người cũng băn khoăn về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm giá rẻ trên thị trường.

Nhiều phụ huynh còn lo ngại nguy cơ bị xử phạt nếu chưa kịp trang bị ghế phù hợp. Bởi theo quy định, hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp "mềm"

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, phần lớn các mẫu xe gia đình phổ thông tại Việt Nam hiện nay, từ phân khúc cỡ A đến cỡ C, thường được trang bị 2 vị trí neo ghế trẻ em ISOFIX ở hàng ghế thứ hai. Bề ngang khoang hành khách cũng chỉ đủ để lắp vừa hai ghế trẻ em kích thước tiêu chuẩn.

Đa số các mẫu xe phổ thông hiện nay chỉ bố trí 2 vị trí có móc ISOFIX để lắp ghế trẻ em ở hàng thứ hai. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, việc lắp đặt thiết bị an toàn trên xe dành riêng cho trẻ em cũng được hiểu theo nghĩa rộng, chứ không nên "fix" cứng đó là ghế an toàn và buộc phải lắp đặt vào đầu móc ISOFIX được bố trí sẵn trên các dòng xe.

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia về ô tô Nguyễn Minh Đồng cho rằng, với các gia đình đông con sở hữu ô tô cỡ nhỏ, bài toán lắp đủ 3 ghế chuyên dụng cho trẻ không nên giải quyết theo hướng “ép cho vừa”, mà cần được hỗ trợ bằng các giải pháp kỹ thuật và quy định linh hoạt.

Theo vị chuyên gia này, ngoài những mẫu ghế trẻ em thông thường, phụ huynh cũng có thể lựa chọn sử dụng những ghế trẻ em kích thước hẹp (slim/narrow), đế mỏng, có thể bố trí được ba ghế ngang mà vẫn đảm bảo chuẩn an toàn theo độ tuổi.

Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cần được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là ghế an toàn mà còn có nhiều thiết bị khác với mục đích cao nhất là hướng đến sự an toàn của trẻ khi đi xe.

Đồng tình với ý kiến trên, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cũng cho rằng, ngoài ghế chuyên dụng, trẻ em hoàn toàn có thể ngồi trên ghế nâng, đệm nâng hoặc các thiết bị an toàn khác được cố định vào thân ghế và sử dụng ngay dây an toàn có sẵn trên xe một cách phù hợp mà không sợ bị phạt, mục đích cao nhất là hướng đến sự an toàn của trẻ khi đi xe.

Ngoài ra, vị kỹ sư này cho rằng, khi đã có ghế an toàn, có thể nghiên cứu cho phép lắp thiết bị này ở ngay hàng ghế trước, bởi khi đó trẻ được cố định vào ghế và rất an toàn, ngay cả khi xe phanh gấp.

"Các cơ quan hữu quan nên cho phép lắp đặt ghế cho trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) ở hàng ghế trước. Điều này sẽ giải quyết bài toán cho phụ huynh phải chở đông con, hoặc trong trường hợp chỉ có 1 lái xe và 1 em bé trên ô tô, nếu bố hoặc mẹ ngồi lái xe mà con lại nằm ở hàng ghế dưới sẽ khá bất tiện", anh Kiên nêu ý kiến.

Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em: Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg

Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg

Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 - 18 kg

Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 - 25 kg

Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 - 36 kg

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