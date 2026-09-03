Nam thiếu niên sinh sống và học tập tại Dresden (Đức), mang dị tật lõm ngực bẩm sinh. Tình trạng này tiến triển từ từ, chỉ rõ rệt khi bệnh nhân bước vào tuổi dậy thì. Theo các chuyên gia y tế, dị tật lồng ngực này gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tâm lý và có thể chèn ép tim, phổi khi chuyển biến nặng.

Gia đình chia sẻ từng tìm kiếm cơ hội điều trị tại các trung tâm y tế lớn ở Đức. Tuy nhiên, do dị tật này ít gặp ở Đức, các bác sĩ tại một trung tâm y tế lớn cho biết trung bình 3 năm mới phẫu thuật một ca. Với số lượng bệnh nhân hiếm hoi, đội ngũ y tế tại đây không đủ tự tin để nhận thực hiện ca mổ cho bệnh nhân.

Không chấp nhận rủi ro, người mẹ chủ động tìm kiếm các giải pháp điều trị trên mạng. Qua tìm hiểu, chị nhận thấy trình độ y tế, hệ thống máy móc và tay nghề của các bác sĩ chuyên khoa lồng ngực tại Việt Nam đã có những bước tiến dài. Chị liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch đưa con về Việt Nam phẫu thuật ngay khi em được nghỉ hè.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết thời điểm phẫu thuật tốt nhất với dị dạng bẩm sinh lồng ngực là khi trẻ đang phát triển mạnh, từ 8 tuổi đến trước 16 tuổi.

Nam bệnh nhi phục hồi tốt sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật Donald Nuss (Mỹ) điều trị lõm ngực bẩm sinh ít xâm lấn. Dưới sự hỗ trợ của nội soi, phẫu thuật viên đặt một thanh kim loại nâng xương ức bị lõm mà không cần cắt xương. Phương pháp này kiểm soát tốt biến chứng trong mổ, giảm tổn thương và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh.

Mỗi năm, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện 500-600 ca phẫu thuật dị dạng lồng ngực, trong đó 300-400 ca lõm ngực. Đây là một trong những cơ sở có số lượng ca mổ dị tật lồng ngực lớn hàng đầu khu vực.

Kinh nghiệm từ số lượng ca bệnh lớn cũng giúp các bác sĩ cải tiến kỹ thuật Donald Nuss. Thay vì đưa thanh nâng từ bên phải như nhiều trung tâm trên thế giới, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp cận từ bên trái dưới hướng dẫn của nội soi.

Theo giải phẫu, tim nằm bên trái và góc nhọn của tim cũng ở bên trái. Việc tiếp cận từ phía này tận dụng góc nhọn giữa màng tim và thành ngực, thuận lợi cho quá trình bóc tách. Quan trọng hơn, phẫu thuật viên có thể quan sát toàn bộ quả tim qua camera nội soi, giúp kiểm soát vùng nguy hiểm khi luồn thanh nâng ngực, loại bỏ nguy cơ tổn thương tim.

Với những trường hợp dị tật phức tạp như vừa lồi vừa lõm phối hợp, bệnh viện còn áp dụng kỹ thuật “sandwich” (bánh kẹp), đảm bảo tỷ lệ thành công của các ca phẫu thuật tại đây luôn tiệm cận tối đa.