Cử tri An Giang kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu bổ sung chính sách ưu đãi hoặc khuyến khích đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục trong thời gian dài, nhằm vận động người dân tham gia BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Theo cử tri, hiện người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục được hưởng một số quyền lợi theo quy định. Tuy nhiên, những trường hợp tham gia liên tục trên 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn chưa có chính sách khuyến khích, động viên tương xứng.

Trả lời kiến nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo quy định của pháp luật về BHYT, người tham gia khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán từ 80-100% chi phí trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: BVCC

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

Bên cạnh đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu (hiện là 15.180.000 đồng), khi đáp ứng các điều kiện theo quy định (ví dụ đi đúng tuyến, chuyển tuyến đúng quy định hoặc trong các trường hợp theo quy định của Bộ Y tế - PV), sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Bộ trưởng cho biết ghi nhận kiến nghị của cử tri An Giang về việc bổ sung chính sách khuyến khích, động viên đối với những người tham gia BHYT liên tục trong thời gian dài.

"Nội dung này sẽ được nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT", Bộ trưởng Y tế khẳng định.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2026, cả nước có khoảng 99,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,91% dân số. Nước ta đặt mục đến năm 2030 sẽ bao phủ BHYT toàn dân.

Theo Nghị định 188/2025, trường hợp gián đoạn tham gia BHYT trong vòng 90 ngày được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục. Trường hợp đặc biệt (như đi công tác, học tập hoặc lao động ở nước ngoài), nếu đáp ứng các điều kiện quy định, vẫn được tính là tham gia liên tục.