Cử tri An Giang khi gửi ý kiến về Bộ Y tế cho biết người nghỉ hưu khi điều trị bệnh, BHYT thanh toán 95% chi phí, tự chi trả 5%.

"Như vậy, nếu một người nghỉ hưu bị bệnh nặng phải điều trị thường xuyên như bệnh thận, tổng chi phí phải đóng nhiều, chiếm gần hết tiền lương hưu hằng tháng. Trong khi người dân bình thường (không có lương hưu) trên 75 tuổi được BHYT thanh toán 100%", cử tri tỉnh này phản ánh.

Do đó, cử tri đề nghị Bộ Y tế cần quan tâm điều chỉnh chính sách thanh toán tiền BHYT điều trị bệnh cho người nghỉ hưu để tạo công bằng và giảm áp lực chi trả tiền cho nhóm đối tượng này khi bị bệnh nặng.

Trả lời kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết BHYT là chính sách an sinh xã hội được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Theo quy định hiện hành, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thuộc nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng BHYT. Nhóm này được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm tham gia BHYT sẽ được hưởng quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám cho người cao tuổi ở Ninh Bình. Ảnh: BVCC

Pháp luật cũng quy định người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu (hiện nay là 15.180.000 đồng) và đáp ứng các điều kiện theo quy định, sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Theo Bộ Y tế, cơ chế này nhằm hạn chế gánh nặng chi phí đối với những người bệnh phải điều trị dài ngày, có chi phí lớn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách BHYT đối với người yếu thế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 261/2025/QH15.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Chính sách này áp dụng đối với người từ đủ 75 tuổi không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí theo quy định.

Bộ Y tế cho biết sẽ ghi nhận kiến nghị nghiên cứu nâng mức hưởng BHYT đối với người hưởng lương hưu từ đủ 75 tuổi, đặc biệt là người có mức lương hưu thấp, mắc bệnh nặng hoặc bệnh mạn tính phải điều trị thường xuyên, trong quá trình hoàn thiện chính sách BHYT.

Việc này cần bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của người tham gia, tính công bằng và khả năng cân đối bền vững của Quỹ BHYT.