PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), ngày 26/7 cho biết người bệnh quốc tịch New Zealand bắt đầu đau khớp háng trái khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động nhưng sau đó tăng dần. Cuộc sống của bà gần như bị đảo lộn bởi những cơn đau kéo dài.

Chia sẻ với bác sĩ, bà cho biết dù đã được chỉ định thay khớp háng tại New Zealand từ nhiều năm trước, người bệnh vẫn phải chờ theo lịch của hệ thống y tế công. Đến nay, thời gian chờ phẫu thuật đã kéo dài khoảng 4 năm. Trong khi đó, nếu lựa chọn mổ theo diện tự chi trả, chi phí lên tới gần 40.000 NZD (khoảng 600 triệu đồng).

Khi vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khớp háng trái của người bệnh đã bị phá hủy hoàn toàn. Bà đau đớn dữ dội, gần như không thể tự đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn.

Bác sĩ xác định người bệnh bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối. Đây là bệnh lý có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như rối loạn cấp máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc thừa cân, béo phì.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được hướng dẫn đứng dậy và tập đi. Ảnh: K.Dung

Dù gặp nhiều khó khăn do thể trạng người bệnh nặng tới 100kg, ê-kíp vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Lớp mô mềm vùng hông dày khiến đường tiếp cận khớp sâu hơn nhiều so với thông thường. Ca mổ diễn ra thuận lợi với đường rạch da chỉ khoảng 5-6cm, giúp hạn chế tổn thương mô mềm và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được hướng dẫn đứng dậy và tập đi. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chi dưới cân bằng, người bệnh không còn đau và có thể tự đi lại.

Theo PGS Khánh, sau khi trở về New Zealand, người bệnh có thể sớm quay lại cuộc sống bình thường, tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị bệnh lý khớp háng làm hạn chế.