Hiện nguồn điện huyện Côn Đảo được cấp điện từ nguồn chính là Nhà máy điện Diesel An Hội và Nhà máy điện Diesel An Hội mở rộng, gồm 9 tổ máy với tổng công suất đặt 11.820 kW, công suất khả dụng khoảng 9.600 kW. Trên địa bàn huyện Côn Đảo, do hạn chế về nguồn cung cấp điện nên những năm qua hệ thống điện chỉ đáp ứng được nhu cầu điện sinh hoạt và một phần điện cho nhu cầu dịch vụ, du lịch. Điện dùng cho sản xuất công nghiệp gần như không đáp ứng được. Chính vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên đảo gặp rất nhiều hạn chế.