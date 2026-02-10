Ngày 10/2, tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier của hãng Compagnie du Ponant (Pháp) đã đưa hơn 100 du khách quốc tế cập cảng Bến Đầm, tham quan đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa hơn 100 du khách quốc tế đến tham quan, khám phá Côn Đảo. Ảnh: C.Đ

Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên đến Côn Đảo trong năm 2026. Ngay khi tàu cập cảng, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo đã tổ chức đón tiếp, đồng thời hỗ trợ nhanh các thủ tục cho thủy thủ đoàn và du khách.

Trong thời gian lưu lại địa phương, du khách được tham quan hệ thống di tích lịch sử; khám phá cảnh quan thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo; trải nghiệm các bãi biển hoang sơ và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Theo lịch trình, 19h cùng ngày, tàu Le Jacques Cartier rời Côn Đảo để tiếp tục hành trình tham quan tại TPHCM.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo đón tiếp đoàn khách quốc tế. Ảnh: C.Đ

Việc tàu Le Jacques Cartier chọn Côn Đảo làm điểm dừng chân tiếp tục khẳng định sức hút của đặc khu này trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Côn Đảo - điểm đến gắn với di tích lịch sử và thiên nhiên nguyên sơ tới du khách nước ngoài.

Du khách tham quan các điểm di tích lịch sử tại Côn Đảo. Ảnh: C.Đ

Tàu Le Jacques Cartier có chiều dài 131,46m, rộng 18m, mớn nước tối đa 4,7m, thiết kế hiện đại và sang trọng. Tàu khởi hành từ Singapore ngày 8/2 với hơn 100 du khách cùng khoảng 100 thủy thủ đoàn. Côn Đảo là điểm dừng đầu tiên của tàu trong hành trình tại Việt Nam.

Sau Côn Đảo, tàu sẽ tiếp tục đưa du khách tham quan các điểm đến gồm Quy Nhơn, Đà Nẵng, vịnh Chân Mây và vịnh Hạ Long.