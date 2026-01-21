XEM CLIP:

Những thửa ruộng bậc thang lấp lánh như gương giữa núi rừng Pù Luông vào mùa đổ nước khiến nhiều du khách nước ngoài trầm trồ, liên tục dừng chân chụp ảnh, quay clip, lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của vùng đất này.

Những ngày cuối năm âm lịch, người dân các bản làng ở Pù Luông bắt đầu dẫn nước về ruộng để chuẩn bị cấy lúa. Từ trên cao nhìn xuống, các thửa ruộng uốn lượn mềm mại theo triền núi, phản chiếu bầu trời, mây trắng và những mái nhà sàn thấp thoáng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Ruộng bậc thang ở khu du lịch Pù Luông mùa nước đổ. Ảnh: Lê Dương

Không ít du khách quốc tế lần đầu đặt chân đến đây đã tỏ ra thích thú. Nhiều người dành hàng giờ đi bộ qua các bản làng, men theo lối mòn trên sườn núi để tìm góc chụp đẹp.

“Tôi từng đến nhiều vùng ruộng bậc thang ở châu Á, nhưng Pù Luông mang lại cảm giác rất khác. Mọi thứ còn nguyên sơ, con người thân thiện và cảnh sắc thật sự ấn tượng”, một du khách đến từ Pháp chia sẻ.

Theo các chủ homestay tại Pù Luông, lượng khách nước ngoài đến lưu trú trong thời điểm mùa đổ nước tăng rõ rệt so với những tháng trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Úc. Họ ưa chuộng các trải nghiệm đi bộ xuyên bản, ngắm ruộng bậc thang, tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào Thái, Mường.

Không chỉ chụp ảnh, nhiều du khách còn hào hứng tham gia các hoạt động sinh hoạt cùng người dân địa phương như tát nước, cấy lúa, nấu cơm lam, dệt thổ cẩm. Những trải nghiệm này giúp họ hiểu hơn về nhịp sống chậm rãi, gắn bó với thiên nhiên của vùng cao xứ Thanh.

Mùa đổ nước thường kéo dài cả tháng, đây là thời điểm ruộng bậc thang đẹp nhất trong năm. Đây cũng được xem là “mùa vàng” để quảng bá hình ảnh du lịch Pù Luông ra thế giới.

Các đơn vị làm du lịch tại địa phương cho biết, bên cạnh việc phát triển dịch vụ, Pù Luông đang chú trọng bảo tồn cảnh quan và văn hóa bản địa, hướng tới du lịch bền vững. Chính sự hài hòa giữa thiên nhiên, con người và nhịp sống truyền thống đã tạo nên sức hút riêng, khiến Pù Luông ngày càng ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế.

Một số hình ảnh ruộng bậc thang mùa nước đổ ở Pù Luông:

Nước bơm vào ruộng, nhìn từ xa trông như những tấm gương lấp lánh. Ảnh: Lê Dương

Ra đồng là công việc thường ngày của người dân nơi đây. Ảnh: Lê Dương

Xuống giống để chuẩn bị cho vụ cấy. Ảnh: Lê Dương

Nhịp sống chậm rãi, gắn bó với thiên nhiên của vùng cao xứ Thanh. Ảnh: Lê Dương

Khách nước ngoài trải nghiệm đi bộ xuyên bản, ngắm ruộng bậc thang, tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào Thái, Mường. Ảnh: Lê Dương

Du khách thích thú check-in ruộng bậc thang mùa nước đổ. Ảnh: Lê Dương

Từ trên cao nhìn xuống, các thửa ruộng uốn lượn mềm mại theo triền núi tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh: Lê Dương