Nhà tôi có 3 chị em. Tôi là chị cả, dưới tôi là 2 em Hưng và Khánh. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 3 con trưởng thành nên chị em tôi thương bà lắm. Dù sau này mỗi đứa một cuộc sống, cả nhà vẫn giữ thói quen cuối tuần tụ tập ăn cơm cùng mẹ.

Hồi đầu năm, mẹ bị tai biến. Cơn tai biến không quá nặng nhưng cũng đủ khiến mẹ đi lại khó khăn, nói chậm và phải có người túc trực chăm sóc. Hưng là người có điều kiện kinh tế nhất nên đứng ra lo viện phí. Tôi ở gần nên phụ đưa mẹ đi châm cứu, nấu nướng. Còn Khánh là con út, sống chung với mẹ từ trước đến nay nên chuyện chăm sóc hàng ngày chủ yếu do vợ chồng em đảm nhận.

Em dâu tôi tên Linh, bán hàng online tại nhà. Từ ngày mẹ bệnh, Linh là người dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ nhất. Có hôm mẹ đi vệ sinh mất kiểm soát giữa đêm, Linh phải thức tới sáng lau người, thay đồ. Tôi từng thương và rất biết ơn em dâu vì tôi hiểu rõ, chăm người già đau ốm vất vả thế nào.

Những đồ em bán, tôi giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp mua ủng hộ. Ngày nào sang thăm mẹ, tôi cũng mua thêm đồ ăn, trái cây cho em trai, em dâu hay mua sữa cho cháu. Em trai thứ của tôi cũng gửi tiền thường xuyên nhờ vợ chồng em út lo cho mẹ.

Sau 3 tháng được con cái chăm sóc, sức khỏe mẹ tôi cải thiện nhiều. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra, từ khi Linh đăng một clip 30 giây lên mạng xã hội TikTok - nơi mà em sử dụng để giới thiệu sản phẩm, bán hàng online.

Gia đình tôi vốn đang yên ấm thì trở nên xáo trộn, anh chị em bất hòa chỉ vì một đoạn clip 30 giây đăng trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi không dùng mạng xã hội này nên đến khi đồng nghiệp cùng cơ quan gửi cho xem, tôi mới giật mình nhận ra người trong clip là mẹ và em dâu mình. Các đồng nghiệp bày tỏ lo lắng vì nhiều người đang bình luận rất tiêu cực về gia đình tôi.

Tôi vội vàng vào xem đoạn clip đó có gì mà mới đăng 1 ngày đã có gần 400.000 lượt xem. Clip ghi lại cảnh Linh bón từng thìa cháo cho mẹ tôi. Có lúc mẹ vô tình vung tay làm bắn cháo vào người Linh, Linh lau qua loa rồi lại dỗ dành mẹ ăn tiếp. Linh đăng clip kèm dòng trạng thái: "1 ngày con dâu tự chăm mẹ chồng tai biến diễn ra như thế nào?".

Thú thực, đây là công việc hằng ngày Linh vẫn làm nhưng khi đăng tải lên mạng xã hội, clip nhận về cả trăm bình luận "tự suy diễn" của dân mạng: "Nhìn là biết con dâu chăm hết"; "Chăm người già bệnh khổ lắm, xem mà thương chị"; "Đấy, sinh đẻ, nuôi dưỡng nhưng khi ta ốm đau, người chăm lại là con dâu"...

Có người "độc miệng" còn chê gia đình chồng tệ bạc, phó mặc công việc cho con dâu. Rồi có người thì tìm thấy cả tên, cơ quan nơi vợ chồng tôi, vợ chồng em trai thứ đang làm việc. Cái khiến tôi khó chịu hơn nữa là em dâu tôi chẳng màng vào giải thích thắc mắc của những người ấy.

Tôi lập tức gửi đoạn clip vào nhóm chung của gia đình và yêu cầu em dâu gỡ bỏ, đừng để ảnh hưởng tới danh dự của chúng tôi. "Ai cho em cái quyền đưa mẹ lên mạng xã hội cho cả nghìn người xem rồi bình luận thô thiển? Em thấy chăm mẹ vất vả, cực khổ quá thì để anh chị đưa mẹ về chăm, đừng lên mạng nói bóng gió để thiên hạ chửi thậm tệ".

Vợ chồng em trai thứ của tôi xem đoạn clip xong cũng nóng giận, lái xe từ thành phố về ngay, đòi họp mặt cả gia đình trong đêm.

Lo mẹ biết chuyện sẽ buồn nên gần 23h, khi mẹ ngủ say, tôi, vợ chồng em trai thứ mới gọi vợ chồng Khánh và Linh ra nói chuyện rõ ràng. Em dâu tôi giải thích, bản thân chỉ muốn lưu lại cuộc sống thường ngày, không cố tình than thở hay bóc phốt ai.

Chúng tôi yêu cầu Linh vào đính chính thông tin và xóa đoạn clip. Em dâu đồng ý sẽ đính chính rõ thông tin nhưng nó không xóa clip vì thấy không có gì xấu và việc xóa clip "ảnh hưởng tương tác, hiệu quả bán hàng" của em.

Cuộc tranh cãi giữa mấy chị em diễn ra cả tiếng đồng hồ, không đi tới kết quả "trọn vẹn cho tất cả". Thực sự, đoạn clip 30 giây đã khiến tình cảm chị em tôi xuất hiện vết rạn rất khó lành lại như trước dù Linh đã xin lỗi và vẫn nhận phần việc chăm sóc mẹ.

Độc giả K.H

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.