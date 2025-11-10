Lực lượng bộ đội và đồng bào Xơ Đăng chung tay làm cầu tạm bắt qua điểm sạt lở núi gây đứt đường lên 5 thôn của xã Ngọc Linh. Ảnh: Ngọc Chí

Tuyến đường dài gần 500 mét, trong đó, hơn 450 mét được đổ bê tông, mặt đường rộng 1,5 mét và cầu sắt dài 14 mét, rộng 1,8 mét. Công trình được triển khai từ ngày 2/11, gián đoạn 2 ngày do ảnh hưởng của bão số 13.

Tham gia làm đường có hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 và Đại đội 189, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Pờ Y, cùng lực lượng dân quân tự vệ và đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh.

Bộ đội triển khai đổ bê tông đường tạm dẫn vào 5 thôn bị cô lập. Ảnh: Ngọc Chí

Thượng tá Khuất Xuân Trường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, cho biết: Hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ, như mương thoát nước, kè rọ đá gia cố hai mố cầu. Sau khi hoàn tất, công trình sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý. Ngoài tuyến đường này, lực lượng của Sư đoàn còn hỗ trợ khơi thông các điểm sạt lở tại khu dân cư, khu sản xuất mà máy móc không thể tiếp cận.

Tuyến đường tạm hoàn thành giúp đồng bào Xơ Đăng ở 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng của xã Ngọc Linh đi lại thuận lợi bằng xe máy và không còn bị cô lập.

Cây cầu sắt dài 14 mét, rộng 1,8 mét bắc qua điểm sạt lở đã hoàn thành, giúp đồng bào Xơ Đăng ở 5 thôn bị cô lập đi lại thuận lợi. Ảnh: Ngọc Chí

Ông A Dứa - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh chia sẻ: "Do sạt lở núi, đường bị chia cắt, 114 hộ dân trong thôn bị cô lập nhiều ngày. Bộ đội về giúp làm đường và cầu tạm lên làng bà con phấn khởi lắm, giờ đi lại thuận tiện rồi".

“Đường tạm hoàn thành giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản, đưa đón học sinh thuận tiện hơn trong khi chờ phê duyệt dự án làm đường kiên cố. Xã Ngọc Linh đặt tên tuyến này là Đường quân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của quân và dân trong khắc phục hậu quả thiên tai”, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương cho biết.

Trước đó, rạng sáng ngày 28/10, một ngọn đồi đã bị sạt lở, làm đứt gãy tuyến đường lên các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi. Giao thông bị chia cắt, khiến gần 450 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu là đồng bào Xơ Đăng bị cô lập hoàn toàn.

Sự có mặt kịp thời của lực lượng bộ đội, cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp đã và đang giúp đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh vượt qua những thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm tái thiết cuộc sống và hướng tới một tương lai bền vững hơn.