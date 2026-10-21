MS 2026.284

Ở tuổi ngoài 60, ông Dần vừa chật vật chăm người vợ mù lòa suốt 36 năm vừa đau đớn nhìn con gái mắc suy thận giai đoạn cuối. Gia cảnh nghèo khó, thu nhập trông vào 2 sào ruộng, người cha già bất lực khi không đủ khả năng lo chi phí điều trị cho con.

Căn nhà thấp bé, cũ kỹ, xuống cấp ở thôn La Hà, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị là nơi sinh sống của gia đình ông Trần Văn Dần (SN 1962).

Trong nhà chỉ có hai chiếc giường, bộ bàn ghế cũ và chiếc xe bò kéo đặt ở góc. Suốt 36 năm qua, vợ ông là bà Mai Thị Hường (SN 1964) sống trong cảnh mù lòa sau khi mắc bệnh thiên đầu thống (glôcôm).

Bà Hường bị mù 2 mắt đã 36 năm nay. Ảnh: Hải Sâm

“Vợ chồng tôi sinh được 4 đứa con, lúc đó mắt bà nhà tôi vẫn bình thường. Đến năm 26 tuổi, bà phát hiện mắc bệnh thiên đầu thống, nhãn áp tăng cao nên phải phẫu thuật. Thế nhưng, khoảng 3-4 năm sau, mắt bà cứ mờ dần rồi mất hẳn thị lực”, ông Dần kể.

Từ đó, bà Hường không còn nhìn thấy đường đi, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Ở tuổi ngoài 60, ông Dần vừa lo cơm nước, chăm sóc vợ, vừa chống chọi với chứng đau xương khớp khiến việc đi lại khó khăn.

“Nhà tôi có 2 sào ruộng nhưng làm nông phụ thuộc thời tiết, năm nào mất mùa thì chẳng đủ gạo ăn. Quanh nhà chỉ nuôi được mấy con gà, không có nguồn thu nhập nào khác”, ông Dần chia sẻ.

Hiện bà Hường được hưởng trợ cấp xã hội khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ít ỏi này phần nào giúp vợ chồng ông trang trải cuộc sống, mua thuốc trị đau xương khớp cho cả ông và bà nên khó khăn chồng chất.

Căn nhà thấp bé, cũ kỹ của gia đình ông Dần. Ảnh: Hải Sâm

Nỗi lo của ông Dần càng thêm nặng trĩu khi người con gái Trần Thị Ngân (SN 1984) mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối.

Chị Ngân từng làm công nhân tại một công ty thủy sản. Khoảng 3 năm trước, chị thường xuyên mệt mỏi, huyết áp tăng cao, tóc rụng từng mảng nên đi khám và phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

“Tôi lấy chồng ở Đà Nẵng, trước đây chồng tôi bị rối loạn tiền đình, sau đó nhận thức suy giảm, sức khỏe yếu dần, không còn khả năng làm việc như trước. Tôi đành về quê ở với bố mẹ để chữa bệnh, còn chồng và hai con về sống với ông bà nội để có người chăm sóc”, chị Ngân nghẹn ngào kể.

Mỗi tuần, chị phải vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị chạy thận 3 lần để duy trì sự sống. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, chị vẫn phải tự chi trả tiền quả lọc, viện phí và thuốc bên ngoài. Tổng chi phí điều trị ước tính khoảng 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Dần rơm rớm nước mắt khi nhắc đến vợ và con gái. Ảnh: Hải Sâm

“Có những lần tôi chỉ đủ tiền chạy thận, không còn tiền mua thuốc nên người rất mệt, đau nhức. Có hôm khó thở, tôi ngồi cả đêm không ngủ được”, chị Ngân nói.

Do phải truyền máu liên tục nên tay chân chị chi chít dấu kim, nổi nhiều cục ở cánh tay. Sức khỏe suy kiệt khiến chị không thể làm công việc gì trong khi chi phí điều trị vẫn đều đặn phát sinh.

Ngoài khoản trợ cấp bệnh hiểm nghèo 1.080.000 đồng mỗi tháng, chị Ngân không còn thu nhập, phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người thân, vay mượn để có tiền đến bệnh viện.

Nghĩ đến bệnh tình của con gái, lòng ông Dần nặng trĩu. Thương con, muốn đỡ đần con nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến ông lực bất tòng tâm.

Vợ ông bị mù lòa, cần người chăm sóc từng ngày. Bản thân ông tuổi đã cao, sức khỏe suy yếu, không còn đủ sức lao động để kiếm sống và lo toan cho gia đình. Ngoài chị Ngân, ông Dần còn 3 người con khác. Tuy nhiên, hoàn cảnh của các con ông cũng khó khăn, không hỗ trợ thêm được cho gia đình.

Mỗi tuần chị Ngân vào viện truyền máu 3 lần khiến cánh tay nổi đầy cục. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh cho biết, gia đình ông Dần có hoàn cảnh khó khăn. Hiện ông vừa phải chăm sóc người vợ mù lòa, vừa lo lắng cho con gái mắc suy thận giai đoạn cuối, trong khi kinh tế gia đình quá khó khăn.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ để gia đình ông Dần vơi bớt khó khăn, có thêm kinh phí chữa bệnh cho chị Ngân, duy trì việc chạy thận và ổn định cuộc sống”, bà Lan chia sẻ.

Với gia đình ông Dần, mỗi sự sẻ chia lúc này đều vô cùng quý giá. Đó không chỉ là nguồn hỗ trợ để chị Ngân có thêm điều kiện duy trì việc điều trị mà còn là điểm tựa giúp vợ chồng ông vơi bớt gánh nặng mưu sinh, thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục vượt qua những tháng ngày gian khó.

Bạn đọc giúp gia đình ông Trần Văn Dần có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.284 (ông Trần Văn Dần) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Trần Văn Dần theo địa chỉ: thôn La Hà, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.

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