MC Thanh Thảo (còn được biết đến với tên Thảo Hugo khi từng dẫn chương trình Vui cùng Hugo - PV) ra mắt sách Giao tiếp chạm chân thành đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động.

Cuốn sách đầu tay được chị ấp ủ trong 5 năm, đúc kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của nữ tác giả về phương pháp vượt qua rào cản tự thân để giao tiếp chân thành với người khác.

Tác phẩm hơn 180 trang, chia thành 5 chương: Giao tiếp - cánh cửa mở ra những chân trời; Vượt qua nỗi sợ để cất lời - phá băng niềm tin giới hạn; Khi trái tim cất lời; Trao lời để nhận lại niềm tin; và Truyền cảm hứng bằng ánh sáng mang tên mình.

Bìa sách "Giao tiếp chạm chân thành".

MC Thanh Thảo cho biết ai cũng có thể giao tiếp tự tin nếu bắt đầu từ sự chân thành. Theo chị, giao tiếp không đơn thuần là lời nói mà là cách mở cánh cửa để chạm vào cảm xúc, thấu hiểu và gắn kết với người khác.

Bên cạnh kiến thức về kỹ năng giao tiếp, MC còn chia sẻ trải nghiệm thật, những nỗi sợ từng vượt qua và các bài học giúp bạn đọc tự tin cất lời.

Với văn phong gần gũi cùng những công thức dễ áp dụng, cuốn sách phù hợp cho nhiều đối tượng bạn đọc từ sinh viên, người đi làm đến lãnh đạo, doanh nhân – những ai muốn tự tin hơn trong giao tiếp, kết nối.

MC Thanh Thảo khóc khi nghe con gái chia sẻ hồn nhiên.

Sự kiện có mặt đông đủ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của MC Thanh Thảo.

Khi được hỏi về sự chân thành, Thảo Chi, 15 tuổi - con gái Thanh Thảo - nói sự quan tâm của mẹ thường thể hiện qua những cử chỉ nhỏ như: mày mò nấu ăn theo công thức mới, gửi đường link những món đồ đáng yêu...

"Bất cứ món nào em muốn ăn, mẹ đều dậy sớm để mày mò nấu. Dù thành phẩm hơi không ổn lắm nhưng chứa đầy sự chân thành của mẹ nên em ăn vẫn thấy ngon", cô bé hồn nhiên.

Anh Kim Sơn - chồng Thanh Thảo - mừng khi cuốn sách đầu tay của vợ hoàn thành. Suốt thời gian qua, anh chứng kiến chị bận đến "đầu tắt mặt tối": ban ngày đi làm, tối về lo cho con, cuối tuần hay đêm muộn vẫn tranh thủ cặm cụi viết sách.

Con gái Thanh Thảo "kể xấu" mẹ

"Ít nhất từ đây cho đến khi bà xã bắt tay vào viết cuốn sách thứ 2, cô ấy sẽ có thêm thời gian lo cho học viện MC của mình và gia đình", anh nói.

Nhận xét về sách mới, MC Trần Trung Quang - giảng viên Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM nói Thanh Thảo đã cho người đọc cảm nhận được giá trị cốt lõi của nghệ thuật giao tiếp mà ở đó sự chân thành là chìa khoá vạn năng để chạm đến mọi trái tim.

TS Nguyễn Thị Diệu Anh cho rằng cuốn sách không dừng ở phân tích mà còn mở ra hướng đi. "Chính sự chân thành nội tại sẽ là cầu nối giữa bạn và người khác. Bởi giao tiếp không phải là màn trình diễn mà là hành trình dám hiện diện bằng chính con người thật", chị cho hay.

Ông xã MC Thanh Thảo chia sẻ về tác phẩm đầu tay của vợ