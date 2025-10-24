Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, hôm nay bạn đã thật sự hạnh phúc chưa? - Câu hỏi ấy chính là nguồn cảm hứng để Nguyễn Hoàng Bảo viết nên cuốn sách Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? vừa được Saigon Books phát hành.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo đã đặt chân đến hơn 120 quốc gia nhưng trong cuốn sách này, anh chắt lọc và viết về 17 vùng đất đặc biệt.

Ở Israel, bức tường thành nứt nẻ chất đầy những mảnh giấy nguyện cầu gợi nhắc rằng nỗi đau có thể trở thành ngôn ngữ chung để con người kết nối. Ở Armenia, ngọn nến leo lét trong tu viện giữa mùa đông khắc nghiệt nhắc ta rằng tình yêu thương vẫn có thể hồi sinh từ tro tàn. Ở Mexico, lễ hội người chết rực rỡ sắc màu dạy rằng tình yêu không mất đi, chỉ biến đổi thành ký ức. Và ở Việt Nam, tác giả nhận ra hạnh phúc đôi khi chẳng ở nơi xa xôi, mà ở ngay trong đời thường giản dị.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo. Ảnh: SGB

Điều làm nên sự khác biệt của cuốn sách là tác giả không dừng lại ở miêu tả cảnh sắc hay kể chuyện du lịch thông thường. Anh kiên nhẫn lắng nghe nhịp tim của từng vùng đất, từng con người, để thấy rằng sau lớp hào nhoáng của đền đài hay lễ hội là ánh mắt hiền từ của tu sĩ, là nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, là bàn tay run run trao đi ngọn nến nhỏ. Những khoảnh khắc ấy biến chuyến đi thành một cuộc hành hương nội tâm, nơi người đọc vừa khám phá thế giới, vừa đối diện với chính mình.

Nguyễn Hoàng Bảo là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, từng có 15 năm gắn bó với giảng đường trong vai trò giảng viên Khoa Thương mại – Du lịch, Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. Anh là tác giả du ký Độc hành ghi lại hành trình dọc theo Con đường Tơ Lụa qua Trung Đông và Trung Á.