Một cô gái 19 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị phát hiện đã chiếm dụng khoảng 17 triệu NDT (hơn 65 tỷ đồng) từ doanh nghiệp gia đình để tặng tiền cho streamer và mua “blind box”, khiến gia đình rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. Bản thân cô có nguy cơ đối mặt mức án nặng, theo Sina.

Ngày 20/4, sau nhiều lần đắn đo, ông Chu (50 tuổi, cha của cô gái) đã quyết định đưa con đến cơ quan công an đầu thú. Ông cho biết, nếu con gái bị kết án, mức án có thể từ 10 năm tù trở lên, nhưng chỉ khi số tiền được xác định là “tài sản phạm pháp” thì mới có cơ hội thu hồi.

Bảng sao kê số tiền khổng lồ con gái đã biển thủ từ quỹ công ty của bố. Ảnh Sina

Theo lời ông Chu, con gái Tiểu Mộng (tên đã thay đổi) từng học trung cấp 1 năm rồi bỏ. Sau đó, cô được giao phụ trách thu chi tại quầy kinh doanh thực phẩm lạnh của gia đình.

Từ tháng 7/2024, Tiểu Mộng bắt đầu âm thầm chuyển tiền của cơ sở để tặng thưởng trên các nền tảng livestream và mua các sản phẩm “mở hộp thẻ mù”. Đến tháng 11/2025, tổng số tiền bị cô gái "biển thủ" lên tới khoảng 17 triệu NDT.

Phần lớn số tiền, khoảng 11 triệu NDT (hơn 42 tỷ đồng) được dùng để tặng thưởng cho các streamer, giúp cô trở thành “nhất bảng đại tỷ” tại nhiều phòng livestream. Khoảng 6 triệu NDT (hơn 23 tỷ đồng) còn lại được chi cho trò chơi “mở hộp thẻ mù” - hình thức người chơi mua các bộ thẻ ngẫu nhiên và có thể bán lại những thẻ hiếm.

Ông Chu cho biết cơ sở kinh doanh của ông hiện gần như phá sản, đồng thời đang gánh khoản nợ lên tới hàng triệu NDT. Dù vậy, con gái vẫn dành phần lớn thời gian sử dụng điện thoại. Gia đình từng liên hệ với các streamer để yêu cầu hoàn tiền nhưng không được chấp nhận. Ông lo ngại nếu con gái phải ngồi tù mà tiền vẫn không thể thu hồi, gia đình sẽ rơi vào bế tắc.

Phía công ty quản lý streamer (MCN) cho biết, vụ việc cần liên hệ trực tiếp với nền tảng, không xử lý qua công ty. Trong khi đó, nền tảng livestream liên quan nói không thể xác minh nguồn tiền của người dùng, nhưng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cảnh báo

Trò chơi bóc thẻ mù trên mạng kích thích cô gái trẻ tiêu tốn hàng triệu NDT. Ảnh Sina

Gia đình từng trình báo vụ việc theo hướng lừa đảo trước tết Nguyên đán, một số streamer đồng ý hoàn trả một phần tiền, nhưng sau đó từ chối tiếp tục hoàn trả.

Hiện Tiểu Mộng vẫn đắm chìm với điện thoại. Khi gia đình cố gắng thu giữ thiết bị, cô đe dọa tự tử. Cô cũng nói việc ngồi tù “không quan trọng”.

Ông Chu thừa nhận, do bận rộn làm ăn và hạn chế về học vấn, ông ít giao tiếp với con. Mẹ Tiểu Mộng cũng ít quan tâm khiến cô có thể thiếu thốn tình cảm. Trong khi đó, các streamer và người quen trên mạng thường xuyên trò chuyện, khích lệ và đề nghị “ủng hộ”, có thể khiến cô gái cảm thấy được quan tâm và dần lệ thuộc.

Các luật sư nhận định, hành vi của Tiểu Mộng có thể bị truy cứu về tội chiếm đoạt tài sản trong công việc hoặc tội sử dụng trái phép tài sản. Với số tiền đặc biệt lớn, mức án có thể từ 10 năm tù đến tù chung thân. Nếu có yếu tố liên quan đến việc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân của cha, vụ việc còn có thể bị xem xét thêm tội danh khác với mức án nặng hơn, tổng hợp có thể lên tới 15-20 năm tù.

Mỗi quả tên lửa tặng cho 1 phiên llivestream có giá khoảng 1888 tệ (7,3 triệu đồng). Ảnh Douyin

Luật sư cho rằng số tiền không hẳn “mất trắng”; gia đình có thể khởi kiện dân sự và đề nghị xử lý hình sự để xác định trách nhiệm hoàn trả. Nếu bị xác định là tài sản phạm pháp, các streamer, công ty quản lý và nền tảng liên quan có thể phải hoàn trả, thậm chí chịu trách nhiệm liên đới nếu có sai sót trong kiểm soát giao dịch hoặc khuyến khích chi tiêu.

Tuy nhiên, việc thu hồi có thể kéo dài và không đủ. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh ngành livestream phát triển nhanh, những vụ việc tương tự không hiếm gặp. Đây là cảnh báo đối với cả gia đình, nền tảng và người tham gia hoạt động trực tuyến.