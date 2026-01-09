Trang QQ đưa tin, chỉ trong vòng 1 năm, người phụ nữ tên Hoàng Mỗ đã tiêu sạch hơn 13 triệu NDT (khoảng 48,6 tỷ đồng) cho các chuyến du lịch xa hoa: thuê chuyên cơ riêng, nghỉ khách sạn hạng sang, mua sắm hàng hiệu, mỗi bữa ăn tiêu tốn hàng chục triệu đồng.

Thế nhưng, đằng sau hình ảnh “phú nhị đại” hào nhoáng trên mạng xã hội lại là một kẻ không có công việc ổn định, sống bằng tiền lừa đảo từ bạn bè.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hoàng Mỗ thường xuyên đăng tải hình ảnh thuê chuyên cơ du lịch, check-in khách sạn cao cấp, dùng bữa tại nhà hàng sang trọng, mua sắm đồ hiệu đắt đỏ.

Người này tự nhận là tinh anh của một công ty tín thác nổi tiếng, chuyên kinh doanh đấu giá đồ cổ và hàng xa xỉ, qua đó tạo dựng thành công hình ảnh "con nhà giàu" thành đạt.

Hoàng Mỗ tự xây dựng vỏ bọc là một người có xuất thân giàu có, cuộc sống sang chảnh. Ảnh: QQ

Thực tế, toàn bộ cuộc sống xa hoa này đều được chi trả bằng tiền lừa đảo. Theo điều tra của công an quận Trường Ninh (Thượng Hải), tháng 10/2024, bà Lưu quen biết Hoàng Mỗ trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Do có nhiều điểm chung, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Khi biết bà Lưu có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, Hoàng Mỗ đề nghị mượn tài khoản để chuyển 80 triệu NDT (gần 300 tỷ đồng) tiền công ty từ nước ngoài về Trung Quốc, hứa chia đôi 4% tiền hoa hồng, tương đương 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng).

Tin rằng chỉ cần “cho mượn tài khoản” là có thể kiếm tiền dễ dàng, bà Lưu đã đồng ý. Sau đó, Hoàng Mỗ liên tục lấy lý do “tạm ứng lợi nhuận”, “phí luật sư”, “chênh lệch tỷ giá” để yêu cầu bà Lưu chuyển tiền. Số tiền tăng dần từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn NDT mỗi lần.

Không dừng lại ở đó, các khoản chi phí đi công tác nước ngoài, mua sắm hàng xa xỉ, ăn uống đắt đỏ của Hoàng Mỗ cũng được yêu cầu bà Lưu “ứng trước”.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, toàn bộ hơn 13 triệu NDT đều được Hoàng Mỗ dùng để phục vụ cuộc sống xa hoa: thuê chuyên cơ riêng hay du lịch vòng quanh thế giới.

Mỗi chuyến đi, người này tiêu từ 700.000 đến hơn 1 triệu NDT (khoảng 2,6 - 3,7 tỷ đồng). Một bữa ăn hoặc một lần uống rượu có giá hơn 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng).

“Trong tất cả các khoản chi đó, bà Lưu là người trả tiền, nhưng không hề thu được bất kỳ khoản lợi nhuận nào”, Hoàng Mỗ khai nhận.

Hoàng Mỗ bị bắt giữ, khai nhận chỉ có gia cảnh bình thường. Ảnh: QQ

Chỉ đến khi người thân liên tục đến nhà đòi nợ, bà Lưu mới nói rõ sự việc với chồng. Gia đình sau đó đã trình báo công an.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Mỗ không hề làm việc tại công ty tín thác nào, toàn bộ thân phận và hoạt động kinh doanh đều là bịa đặt. Đối tượng không có công việc ổn định, hoàn cảnh bình thường, nảy sinh ý định lừa đảo sau khi quen biết bà Lưu.

Hiện Hoàng Mỗ đã bị tạm giữ hình sự vì nghi ngờ phạm tội lừa đảo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.