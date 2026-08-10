Bất lực khi không khuyên được cha

Ngày 10/8, chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực - khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết nhiều người còn tâm lý sợ mổ nên trì hoãn điều trị các bệnh liên quan tới tiền liệt tuyến.

Gần đây nhất, một bệnh nhân 70 tuổi được người nhà đưa vào Bệnh viện E để khám bệnh. Người đàn ông mắc chứng tiểu khó kéo dài hơn 2 năm. Mỗi đêm, ông phải thức dậy 4-5 lần để đi tiểu, giấc ngủ bị gián đoạn, sinh hoạt ngày càng bất tiện.

Con gái ông là điều dưỡng trưởng tại một bệnh viện lớn nhiều lần khuyên cha đi khám, điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, ông vẫn nhất quyết không đồng ý vì sợ mổ. Thậm chí, ông tìm đến thuốc nam với hy vọng có thể cải thiện tình trạng mà không cần can thiệp ngoại khoa.

Con gái bệnh nhân bất lực khi không khuyên được cha. Đến khi thuốc không còn đáp ứng, tình trạng tiểu khó ngày càng nghiêm trọng, ông mới đồng ý xuống Hà Nội để thăm khám.

Khi bác sĩ tư vấn, người con gái chia sẻ tình trạng của cha mình kèm theo sự bất lực, lo lắng khi bản thân làm trong nghề y nhưng không thể thuyết phục cha mình đi điều trị.

Bác sĩ Mai Văn Lực (phải) thực hiện 1 ca mổ. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ đã tư vấn cặn kẽ để người bệnh hiểu và ca phẫu thuật được thực hiện thuận lợi. Sau mổ, tình trạng cải thiện rõ rệt, lúc này bệnh nhân bày tỏ sự nuối tiếc: “Biết thế tôi mổ từ 2 năm trước”.

Ngại đi khám, ung thư âm thầm phát triển

Trường hợp khác là cụ ông ngoài 80 tuổi trú ở Hà Nội. Vì tâm lý ngại đi viện, sợ làm phiền con cháu nên ông âm thầm chịu đựng những bất thường của cơ thể trong thời gian dài. Đến khi tình trạng tiểu ra máu của bệnh nhân trở nên nghiêm trọng, gia đình mới đưa cụ nhập viện. Khi đó, ung thư tuyến tiền liệt đã tiến triển, xâm lấn và gây tắc nghẽn đường tiết niệu.

Cụ ông nhập viện trong tình trạng tiểu máu nhiều. Qua thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt đã xâm lấn ra ngoài tuyến, lan đến niệu đạo và gây bít tắc cả hai lỗ niệu quản, đe dọa chức năng thận.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt u, cầm máu, đồng thời nội soi đặt sonde JJ hai bên để giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu, bảo vệ chức năng thận. Trường hợp này, nếu bệnh nhân đi khám sớm hơn vài năm, tiên lượng điều trị và chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn.

Theo bác sĩ Lực, ở người cao tuổi, tâm lý ngại đi viện, sợ làm phiền con cháu hoặc cho rằng những thay đổi của cơ thể chỉ là biểu hiện bình thường của tuổi già có thể khiến nhiều bệnh lý bị bỏ qua.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ Lực khuyến cáo nam giới từ 50 tuổi nên chủ động khám sức khỏe và tầm soát các bệnh lý tuyến tiền liệt theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng tiểu khó, tiểu rắt mới đi khám.

Theo bác sĩ, tâm lý sợ phẫu thuật là một trong những rào cản khiến nhiều người cao tuổi trì hoãn điều trị. Trong khi đó, với sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn, nhiều bệnh lý tuyến tiền liệt có thể được chữa bằng phương pháp phù hợp, giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Bên cạnh đó, gia đình cần kiên nhẫn đồng hành với người cao tuổi khi họ có tâm lý ngại đi viện hoặc sợ phẫu thuật. Sự giải thích, động viên và đồng hành của gia đình có thể giúp người cao tuổi vượt qua nỗi sợ, chủ động điều trị và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Nhiều người cứ đau đầu là bôi dầu gió, dán cao: Bác sĩ nói gì? Không ít người có thói quen thoa dầu gió hoặc dán cao khi đau đầu vì thấy cơn đau dịu đi nhanh. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây chỉ là cách giảm triệu chứng tạm thời và có thể khiến người bệnh chậm phát hiện những bệnh lý nguy hiểm.

Gia đình ở Hà Nội xin hoãn mổ vì đã đặt vé du lịch Nha Trang, bác sĩ xử lý sắc lẹm "Chúng tôi đang cố gắng cứu bệnh nhân. Mổ cấp cứu trong đêm là điều không ai muốn nhưng tính mạng không thể chờ đến sáng", bác sĩ Mai Văn Lực chia sẻ về tình huống một gia đình xin hoãn mổ vì đã đặt vé đi du lịch Nha Trang vào chiều hôm sau.