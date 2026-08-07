Chiều 3/8, tại một bể bơi trên địa bàn xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, bé T.K.M.P (8 tuổi) bị chìm dưới nước. Khi được đưa lên bờ, bé trong tình trạng nguy kịch, ngừng thở, không bắt được mạch.

Đúng thời điểm này, bác sĩ Phan Thị Thủy, công tác tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, đang đưa con đi bơi tại đây. Nghe tiếng kêu cứu, bác sĩ Thủy lập tức chạy đến, đánh giá tình trạng và tiến hành hồi sức tim phổi cho bé P.

Chị liên tục ép tim, thổi ngạt cho bệnh nhi trong khoảng 5-10 phút. Sau đó, mạch của bé bắt đầu trở lại, môi dần hồng hơn.

Bé P. được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Nhận thấy trẻ đã có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn nhưng vẫn cần được cấp cứu chuyên sâu, bác sĩ Thủy cùng gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục sơ cứu, đặt nội khí quản và chuyển trẻ đến Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp nặng, ê-kíp trực lập tức cho trẻ thở máy, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.

Nhờ được phát hiện sớm, hồi sức tim phổi ngay tại hiện trường và điều trị tích cực tại bệnh viện, đến sáng 4/8, tình trạng của bé P. cải thiện rõ rệt, cai được máy thở, tự thở và hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, với trường hợp đuối nước dẫn đến ngừng tuần hoàn, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, thực hiện hồi sức tim phổi đúng cách có thể duy trì tuần hoàn, hô hấp, tạo cơ hội sống và hạn chế tổn thương não do thiếu oxy.

Để phòng tai nạn, phụ huynh không chủ quan khi cho con vui chơi, tắm hoặc học bơi. Đuối nước có thể xảy ra rất nhanh, kể cả với trẻ đã biết bơi. Các em vẫn có nguy cơ gặp sự cố do chuột rút, sặc nước, kiệt sức, va chạm hoặc hoảng loạn.

Cha mẹ cần giám sát con trong suốt thời gian ở dưới nước, lựa chọn bể bơi có nhân viên cứu hộ và trang thiết bị an toàn, sử dụng áo phao phù hợp khi cần thiết và hướng dẫn trẻ tuân thủ các quy định tại khu vực bơi.

Các chuyên gia cũng lưu ý người dân không nên mất thời gian thực hiện các cách xử trí thiếu căn cứ như dốc ngược hoặc xốc nước khỏi người bị nạn, bởi có thể làm chậm việc hồi sức và bỏ lỡ thời gian "vàng".

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Chuyên gia cấp cứu đau lòng khi thấy cảnh dốc ngược trẻ đuối nước ở bể bơi PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải cảm thấy đau lòng khi xem đoạn clip ghi cảnh dốc ngược trẻ đuối nước tại bể bơi ở Hà Nội. Đây là sai lầm nguy hiểm, có thể làm mất thời gian "vàng" cứu sống nạn nhân.