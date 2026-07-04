Băn khoăn vì chuyến du lịch đã có lịch trình

Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Văn Lực - Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) kể lại câu chuyện cấp cứu đặc biệt.

Đó là câu chuyện khoảng gần 22h ngày 24/6, khoa Cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân nữ 78 tuổi trong tình trạng sốt cao, rét run liên tục, người mệt lả và đau nhiều vùng hông lưng trái.

Tuy nhiên, trong gia đình bệnh nhân, khi những người con đưa mẹ đến viện đã có với tâm lý khá chủ quan vì nghĩ bà chỉ cảm cúm hoặc viêm họng thông thường nên mới sốt cao. Khi đó, sau thăm khám, đã phát hiện dấu hiệu rung thận trái dương tính – một dấu hiệu điển hình của bệnh lý tiết niệu nguy hiểm.

Thời điểm đó, bác sĩ Lực đã chủ động giải thích rõ tình hình và hướng chẩn đoán ban đầu là ứ mủ thận trái, tình trạng sốt cao rét run là biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng từ thận chứ không phải cảm cúm. Vì vậy, bệnh nhân cần được làm xét nghiệm máu khẩn, chụp cắt lớp vi tính (CT), đồng thời truyền dịch, dùng kháng sinh phổ rộng và thuốc hạ sốt ngay lập tức. Sau khoảng hơn một giờ sẽ có kết quả để quyết định hướng điều trị tiếp theo.

Đặc biệt, kết quả CT cũng xác nhận đúng nhận định ban đầu. Đó là một viên sỏi niệu quản nằm ở đoạn 1/3 trên đã chặn hoàn toàn dòng nước tiểu từ thận xuống bàng quang, khiến quả thận bị tắc nghẽn, ứ đầy mủ.

Đây là tình trạng ngoại khoa cấp cứu. Nếu không giải phóng tắc nghẽn kịp thời, vi khuẩn sẽ tiếp tục phát triển, nguy cơ nhiễm trùng máu và sốc nhiễm khuẩn rất cao.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, mổ cấp cứu trong đêm là điều không ai muốn, nhưng tính mạng không thể chờ.

Thế nhưng, đúng lúc bác sĩ đề nghị đưa bệnh nhân lên phòng mổ ngay trong đêm, đã xuất hiện tình huống gia đình lại ngập ngừng. Lý do khiến cả ê-kíp bất ngờ là gia đình đã đặt vé máy bay đưa mẹ đi du lịch Nha Trang vào chiều hôm sau.

Vì lý do này, những người con tha thiết xin bác sĩ cho mẹ uống thuốc theo dõi đến sáng với hy vọng tình trạng sẽ ổn hơn để không phải hủy chuyến đi đã chuẩn bị từ trước.

Đứng trước sự chần chừ có thể phải trả giá bằng tính mạng người bệnh, bác sĩ buộc phải nói thẳng: "Chúng tôi đang cố gắng cứu bệnh nhân. Đây là tình trạng ứ mủ thận do sỏi, càng trì hoãn càng dễ chuyển sang nhiễm trùng máu. Mổ cấp cứu trong đêm không ai muốn nhưng tính mạng không thể chờ đến sáng".

Sự bàng hoàng khi nhận ra mẹ mình đã ở rất gần ranh giới sinh tử

Ngay từ khi vào viện, tình trạng bệnh nhân cần được giải thích cặn kẽ từng gia đoạn. Vì vậy, sau khi nghe bác sĩ phân tích, họ đã đồng ý ký cam kết phẫu thuật. Hơn 0 giờ, cụ bà được đưa vào phòng mổ.

Ngay khi vừa lên bàn phẫu thuật, bệnh nhân đột ngột sốt cao, rét run dữ dội, huyết áp tụt nhanh, rơi vào sốc nhiễm khuẩn – biến chứng nguy hiểm có thể cướp đi tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.

Ca phẫu thuật thành công sau đó, giúp cụ bà vượt qua cửa tử trong gang tấc. Sau mổ, bác sĩ cho người nhà xem hình ảnh dòng mủ đục chảy ra từ quả thận. Chứng kiến tận mắt, 3 người con mới thực sự bàng hoàng khi nhận ra mẹ mình đã ở rất gần ranh giới sinh tử.

Sáng hôm sau, cụ bà tỉnh táo, thoát sốc hoàn toàn. Nắm chặt tay bác sĩ, cụ xúc động nói: Nếu đêm qua bà vẫn cố níu kéo kế hoạch đi Nha Trang thì chắc giờ bà không còn ngồi đây nữa.

Từ câu chuyện này, bác sĩ Lực cho rằng trước bất kỳ chuyến du lịch nào, gia đình người thân nên thận trọng về sức khỏe, không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, rét run, đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu ra máu.

Đặc biệt, trong cấp cứu, khi người bệnh đã được bác sĩ chỉ định nhập viện hoặc phẫu thuật, gia đình phối hợp và tuân thủ hướng điều trị, không nên trì hoãn vì bất kỳ lý do cá nhân nào như công việc, du lịch hay chờ theo dõi thêm tại nhà. Bởi lẽ, trong cấp cứu, chỉ cần chậm trễ cũng có thể khiến bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, làm mất "thời gian vàng" điều trị.

Ba bệnh viện cấp cứu nữ sinh bị xe container cán qua đùi Nữ sinh 17 tuổi bị đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn với xe container đã được cứu sống nhờ quy trình báo động đỏ liên viện.

Người đàn ông cấp cứu vì món cá chứa độc tố đáng sợ gấp 275 lần xyanua Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn loại cá chứa tetrodotoxin - độc tố thần kinh nguy hiểm gấp 275 lần xyanua, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.