Như VietNamNet đưa tin trước đó, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời vào 13h19' ngày 4/7 do bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 64 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà riêng ở phường Tân Thuận, TPHCM.

Đám tang nghệ sĩ Bạch Vân diễn ra từ sáng 5/7 đến sáng 9/7. Sau đó, gia đình sẽ đưa bà đi an táng tại quê nhà Châu Thành, Bến Tre (nay là phường Phú Tân, Vĩnh Long).

Trên trang cá nhân, chị Tạ Bạch Dương - con gái NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân - nhắn nhủ: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cảm ơn mẹ rất nhiều".

Đám tang nghệ sĩ Bạch Vân. Ảnh: Võ Hạ Trâm

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng một số học trò của NSND Tạ Minh Tâm đến viếng nghệ sĩ Bạch Vân. Chị tiếc khi không về kịp lúc bà qua đời.

"Chúng con kính tiễn cô vãng sanh Phật quốc. Cô đi thanh thản nhé. Con xin chia buồn cùng thầy kính yêu của chúng con. Mong mọi người sẽ vượt qua được nỗi mất mát này", Võ Hạ Trâm đại diện nhóm học trò nhắn nhủ.

Ca sĩ Phạm Thế Vĩ, giảng viên Nhạc viện TPHCM cũng là học trò NSND Tạ Minh Tâm, chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

"Có những cuộc chia ly dù lòng đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng khi giây phút ấy thật sự đến vẫn thấy nghẹn lòng và không thể nào bình thản được. Tôi lặng người khi hay tin người bạn đời thân yêu của thầy Tạ Minh Tâm đã vĩnh viễn rời xa cõi tạm sau những tháng ngày bền bỉ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Di ảnh nghệ sĩ Bạch Vân trong đám tang. Ảnh: Võ Hạ Trâm

Hơn 30 năm trước, tôi có duyên được làm học trò của thầy. Từ đó đến nay, trên con đường học tập và làm nghề, tôi không chỉ nhận được sự dạy dỗ, chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề tận tình của thầy mà còn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên ân cần từ cô. Trong ký ức của tôi, cô lúc nào cũng xinh đẹp, hiền hậu, nhẹ nhàng.

30 năm, biết bao lần đến nhà, biết bao câu chuyện, biết bao kỷ niệm. Mỗi lần gặp là thêm một chút tình, một chút ấm áp. Những điều khi còn đó cứ ngỡ là bình thường, đến khi mất đi mới biết mình sẽ không bao giờ có lại.

Tôi vẫn luôn nghĩ, phía sau sự tận tụy của thầy với nghề và với bao thế hệ học trò là sự sẻ chia, hy sinh thầm lặng của cô. Chính sự đồng hành ấy đã góp phần để thầy yên lòng cống hiến cho nghệ thuật suốt bao năm qua", nguyên văn dòng chia sẻ.

Tạ Minh Tâm bên vợ - nghệ sĩ Bạch Vân. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Bạch Vân tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM). Thời trẻ, Bạch Vân xinh đẹp, nổi tiếng sớm, từng là diễn viên kịch nói đầy triển vọng. Tạ Minh Tâm từng sợ không cưới được Bạch Vân vì bà quá nổi bật. Bạch Vân và Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên do sống cùng khu ký túc xá. Bà chứng kiến toàn bộ quá trình làm nghề thăng trầm của chồng. Sau khi kết hôn, những năm 1980, hai người thường đi chung một chiếc xe đạp, chồng hát, vợ diễn kịch. Do hoàn cảnh khó khăn và buộc phải có người ở nhà chăm sóc con, Bạch Vân chấp nhận hy sinh sự nghiệp, lui về làm hậu phương cho chồng. Sau này, khi cuộc sống khá giả hơn, Bạch Vân mất "lửa" nghề nên tiếp tục ở nhà lo cho con, quán xuyến gia đình, toàn tâm vun vén cho sự nghiệp của ông xã. Tạ Minh Tâm nhiều lần chia sẻ về điều này, nhấn mạnh sự hy sinh của vợ giúp ông có được vị trí hiện tại.

Mi Lê