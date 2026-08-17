“Tá hỏa” biết con gái yêu người hơn 16 tuổi

Khoảng cách tuổi tác khiến nhiều người e ngại khi tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, đối với Thanh Hà (SN 2007, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) khoảng cách 16 tuổi với chồng – anh Phan Văn Cương (SN 1991, cùng quê Nghệ An) lại là một gia vị đặc biệt, khiến tình yêu thêm ngọt ngào.

Hà chia sẻ, cô từng tự đặt ra cho mình nguyên tắc “25 tuổi mới lấy chồng”. Nhưng khi gặp Cương – người đàn ông hơn nhiều tuổi, nguyên tắc ấy đã thay đổi.

Họ quen nhau vào năm Hà 17 tuổi qua lời giới thiệu của người quen. Khi biết cùng quê, hai nhà chỉ cách nhau 5km, cả hai thấy thân thuộc và dễ nói chuyện hơn.

Vợ chồng Thanh Hà trong lễ đính hôn

“Sau này anh mới kể, từ lần đầu gặp tôi, anh đã hiểu thế nào là 'vừa thấy đã yêu'. Còn tôi ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh nhưng vẫn không nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông hơn 16 tuổi”, Hà kể.

Dù quyết tâm theo đuổi cô gái cùng quê nhưng biết Hà còn đang học, Cương không vồn vã. Anh thể hiện tình cảm bằng những tin nhắn hỏi han, quan tâm thường ngày.

Thay vì “ở lì” Hà Nội như trước kia, kể từ khi quen Hà, mỗi cuối tuần, anh đều vượt hơn 350km về quê để gặp cô, kèm theo món quà nhỏ.

Sau hơn nửa năm kiên trì, Cương mạnh dạn tỏ tình và thành công. Khi đó, Hà đã bước sang năm cuối cấp.

“Chúng tôi chênh lệch tuổi tác nhưng có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Anh kiên nhẫn nghe tôi kể những chuyện vu vơ về tuổi mới lớn, tôi cũng lắng nghe anh chia sẻ về áp lực công việc, cuộc sống.

Vì chưa công khai nên chuyện hẹn hò của hai đứa cũng thú vị. Anh không được đưa đón tôi tận cổng nhà mà phải đón từ xa. Khi gặp nhau, cách thể hiện tình cảm cũng phải tiết chế. Anh ấy rất tôn trọng tôi”, Hà chia sẻ.

Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Hà mới công khai chuyện hẹn hò với gia đình. Bố mẹ cô “tá hỏa” khi biết con gái yêu người hơn 16 tuổi, thậm chí sợ con bị lừa. Tuy nhiên, họ không thể hiện cảm xúc ấy quá rõ mà chọn cách chia sẻ từ từ.

Hà vượt qua những rào cản tuổi tác để đến với người mình yêu

Mỗi ngày, vào lúc gia đình quây quần, bố Hà đều kể chuyện về hôn nhân, những xung đột có thể xảy ra nếu khác biệt tuổi tác, lối sống. Hà hiểu, bố đang muốn phân tích cho mình nghe để có quyết định tỉnh táo.

“Để bố mẹ yên tâm, tôi đưa anh về ra mắt. Hôm ấy, bố tôi dặn dò anh ‘hai đứa yêu nhau, bác không cấm cản nhưng thật lòng yêu thì phải biết giữ cho nhau’. Anh ấy cũng cam kết điều đó.

Tuy vậy, để thực sự yên tâm, bố mẹ tôi còn về tận làng anh, hỏi han hàng xóm xem gia đình anh, bản thân anh sống thế nào. May mắn, anh được mọi người xung quanh yêu quý và nói tốt nên đã vượt qua thử thách”, Hà cười kể lại.

Về phía gia đình anh Cương, mọi người đều rất mừng khi anh tìm được người hợp ý để tiến đến hôn nhân ở tuổi 35.

Hân hoan đón vợ

Khi bạn gái đủ 18 tuổi, cũng đã tốt nghiệp, Cương ngỏ lời xin cưới. Hà thừa nhận, giai đoạn đó cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều, một phần tin đã gặp đúng người, một phần lo mình chưa đủ trưởng thành để bước vào hôn nhân.

Chú rể 35 tuổi hân hoan đón vợ về nhà

Cô thành thật chia sẻ nỗi lo ấy với bạn trai. Anh chỉ nói một điều: “Cưới về rồi từ từ em sẽ trưởng thành. Anh không bắt em phải trưởng thành trong ngày một ngày hai”.

“Cuối cùng, tôi lựa chọn điều khiến mình thấy hạnh phúc, đó chính là anh”, Hà chia sẻ.

Tháng 2/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới. Họ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ và đám cưới tại tư gia. Nhà trai làm hàng trăm mâm cỗ, mời 500 khách đến chung vui. Đoàn rước dâu đông như hội, ai nấy đều hân hoan chúc mừng chú rể 35 tuổi thành công đón vợ về nhà.

“Khi đại diện nhà gái phát biểu: ‘Hôm nay, chúng tôi chính thức trao con về với gia đình nhà trai, để con bắt đầu chặng đường mới của cuộc đời’, tôi không kìm được nước mắt.

Từ cô con gái nhỏ của gia đình, giờ đây tôi đã đi làm dâu, hòa nhập với nếp sống hoàn toàn mới”, Hà xúc động kể.

Khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ của cặp đôi lệch tuổi

Sau đám cưới, cặp đôi vun đắp tổ ấm nhỏ ở Hà Nội. Khi sống chung, Hà nhận ra khoảng cách tuổi tác khiến vợ chồng cô có suy nghĩ và quan điểm khác nhau trong nhiều vấn đề. Tuy nhiên, thay vì tranh cãi, họ chọn ngồi xuống nói chuyện để hiểu nhau hơn.

“Chúng tôi chưa có em bé nên cuộc sống vẫn khá dễ dàng. Sau này khi có con rồi, cả hai sẽ phải thông cảm với nhau hơn nữa”, Hà chia sẻ.

Đổi lại, khoảng cách tuổi tác đôi khi lại là gia vị khiến hôn nhân của họ thú vị hơn. Sự từng trải và kinh nghiệm sống của chồng đã bù đắp cho sự non trẻ của vợ; còn năng lượng tích cực, ưa trải nghiệm của Hà lại giúp chồng mạnh dạn đổi mới bản thân, sống năng động hơn.

“Tôi nghĩ, quan trọng nhất là vợ chồng biết sống vì nhau thì hôn nhân sẽ suôn sẻ, êm đềm”, Hà nói.

Ảnh: NVCC