Hằng năm, vào ngày Thất tịch, người độc thân thường đi cầu tình duyên may mắn, trong khi các cặp vợ chồng cầu cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Các đôi yêu nhau cũng thường đến chùa làm lễ, mong tình duyên bền lâu, son sắt.

Trong khi đó, người phương Tây gọi đây là ngày Valentine Đông Á (the East Asian Valentine’s Day).

Lễ Thất tịch còn được gọi là tết Ngâu hoặc ngày ông Ngâu bà Ngâu. Ngày lễ này gắn liền với sự tích Ngưu Lang và Chức Nữ .

Theo tiếng Hán, thất là "bảy", tịch là "chiều tối". Từ đó, Thất tịch có nghĩa là "chiều tối ngày mùng 7 âm lịch". Vì vậy, lễ Thất tịch diễn ra vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm. Năm 2026, ngày 7/7 âm lịch tương ứng với thứ Tư ngày 19/8 dương lịch.

Nguồn gốc và ý nghĩa lễ Thất tịch

Lễ Thất tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất phát từ câu chuyện tình giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.

Tương truyền, Ngưu Lang là một chàng trai chăn trâu chăm chỉ, hiền lành, nhờ đó được lòng nàng tiên dệt vải Chức Nữ – con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hai người kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc và có 2 con, 1 trai 1 gái.

Một ngày, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị sông Thiên Hà – ranh giới giữa hai cõi phàm và tiên ngăn lại. Ngưu Lang kiên trì chờ đợi, không rời đi.

Theo sự tích, Ngưu Lang, Chức Nữ được gặp nhau mỗi năm 1 lần. Ảnh: Pinterest

Từ đó, bên sông Thiên Hà xuất hiện một vì sao, gọi là sao Ngưu Lang. Cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang, Vương Mẫu đồng ý để hai người mỗi năm gặp nhau 1 lần vào ngày Thất tịch. Sự tích về ngày Thất tịch còn có thêm một số biến thể, nhưng tựu trung lại vẫn ca ngợi tình yêu chung thủy và nỗi nhớ mong trong tình yêu.

Ở Trung Quốc, Thất tịch còn được gọi là lễ Khất Xảo. Vào đêm 7/7 âm lịch, phụ nữ thường cầu mong có đôi bàn tay khéo léo, trưng bày những vật dụng thủ công để hy vọng lấy được người chồng tốt.

Ngày lễ Thất tịch tại Nhật Bản được gọi là lễ Tanabata. Vào ngày này, người Nhật sẽ viết mong ước của mình vào những mảnh giấy đầy màu sắc Tanzaku rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà để cầu mong may mắn, vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng. Những bạn trẻ đến các đền thờ để cầu nguyện, mong tìm được ý trung nhân.

Tại Hàn Quốc, lễ Thất tịch còn được gọi là lễ Chilseok. Trong lễ hội Chilseok, người Hàn Quốc sẽ đi tắm với mong muốn có được một sức khỏe tốt. Ngoài ra, họ ăn mì và bánh nướng.

Chilseok được biết đến như là lễ hội để thưởng thức đồ ăn làm từ lúa mì bởi sau ngày lễ, những cơn gió lạnh sẽ làm hỏng hương vị của lúa mì.

Lễ Thất tịch được xem như ngày lễ tình yêu ở phương Đông. Trong ngày này, mọi người thường cầu nguyện cho tình duyên thuận lợi và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thất tịch còn là cơ hội để mọi người thể hiện tình cảm và gửi lời chúc may mắn, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Nhiều người tin rằng tham gia lễ hội sẽ mang đến vận may trong tình yêu và hạnh phúc gia đình.