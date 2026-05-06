Mẹ bỏ đi biệt tích

Điện thoại rung chuông, chị Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1993, TP Hà Nội) nghe máy trong sự cảnh giác. Bởi, chị nhiều lần bị kẻ xấu lừa, làm phiền sau khi đăng thông tin tìm mẹ ruột bỏ nhà đi biệt tích suốt 20 năm qua.

Mẹ của chị Hiếu tên Lê Thị Hằng (SN 1961, quê xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Tây cũ, nay là xã Phú Xuyên, TP Hà Nội). Theo giấy khai sinh của chị Hiếu, bà Hằng sinh chị tại một bệnh viện ở tỉnh Đồng Tháp cũ.

Trong giấy khai sinh, bố của chị Hiếu tên Trịnh Ngọc Phượng (SN 1962, quê phường 2, tỉnh Vĩnh Long cũ). Ngoài thông tin này, chị không biết gì thêm về bố ruột.

Trong ký ức mơ hồ của mình, chị Hiếu nhớ từ lúc sinh ra đến năm mình 4 tuổi, chị ở với mẹ tại tỉnh Đồng Tháp cũ. Hai mẹ con sống trong ngôi nhà lá cạnh bờ sông, phía trước có con đường lớn.

Những năm đó, chị được mẹ đưa đi lang thang qua nhiều nơi. Khi đủ 4 tuổi, chị Hiếu được mẹ đưa về quê ngoại ở xóm Giếng, thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cũ.

Bà Hằng trước khi bỏ đi biệt tích

Chị kể: “Khi về quê ngoại, mẹ tôi có biểu hiện tinh thần không bình thường. Mẹ nhớ, biết tên tuổi mọi người xung quanh nhưng vẫn tiếp tục mang tôi đi lang thang khắp nơi, không ở một nơi nào cố định.

Về sau, ông bà ngoại sợ mẹ tiếp tục đưa con đi lang thang nên giấu tôi đi. Dù làm nhiều cách, ông bà ngoại vẫn không giữ mẹ tôi ở nhà được. Bà vẫn tiếp tục trốn nhà đi lang thang".

Sau khi bỏ đi một thời gian, năm 2002, bà Hằng trở về nhà mẹ đẻ rồi lại trốn đi. Năm 2006, bà Hằng quay về lần thứ 2. Lần này, bà ở lại nhà bố mẹ đẻ được vài ngày.

"Lúc đó, ông bà ngoại lên kế hoạch giữ mẹ lại, đưa đi khám, điều trị bệnh. Tuy nhiên, sáng hôm sau, mọi người phát hiện mẹ tôi đã bỏ đi. Từ đó đến nay, mẹ không về thêm lần nào, gia đình cũng không nhận được bất cứ tin tức nào từ mẹ.

Mẹ bỏ đi, tôi sống với ông bà ngoại. Khi ông bà ngoại qua đời, tôi được vợ chồng cậu mợ nuôi dưỡng, chăm lo đến bây giờ. Tôi xem cậu mợ như cha mẹ thứ hai của mình”.

Mong ước được báo hiếu

Ông Lê Văn Hải (SN 1971, xã Phú Xuyên, Hà Nội - cậu ruột cũng là người nuôi dưỡng chị Hiếu) cho biết, bà Hằng là chị cả trong gia đình có 7 người con gồm: 5 con gái, 2 con trai. Bà Hằng từng đi bộ đội tại miền Nam vào năm 1978.

Sau 3 năm phục vụ trong quân đội, bà trở về quê hương. Không lâu sau, bà vào miền Nam, làm công nhân ở một công ty xuất nhập khẩu có trụ sở tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũ.

Tại đây, bà kết hôn với người đàn ông gốc Thanh Hóa tên Trịnh Ngọc Phượng. Tuy nhiên, khi mang thai Hiếu, cuộc hôn nhân của bà tan vỡ.

Chị Hiếu mong ước đoàn tụ với mẹ để được báo hiếu

Sinh con xong, bà Hằng có thời gian sang Campuchia buôn bán. Tại đây, bà quen biết, yêu thương một người đàn ông địa phương nhưng không thành vợ chồng.

Sau đó, bà Hằng bế con trở lại tỉnh Đồng Tháp cũ rồi cùng con gái ra Bắc. Bà đến nhà bố mẹ ruột ở rồi bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2006.

“Chị tôi lúc đi khỏi nhà tinh thần không tỉnh táo. Khi chị đi, gia đình cũng tìm kiếm bằng nhiều cách nhưng không có kết quả.

Bây giờ, Hiếu trưởng thành, mong muốn tìm lại mẹ, chúng tôi rất ủng hộ. Chúng tôi luôn mong ước tìm được chị Hằng để gia đình đoàn tụ”, ông Hải chia sẻ.

Chị Hiếu cho biết, dù tuổi thơ được ông bà ngoại, cậu, dì hết mực thương yêu nhưng vì không có bố mẹ bên cạnh, chị vẫn rất tủi thân. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến mẹ, thấy bạn bè vui vầy với bố mẹ, chị lại rơi nước mắt.

Lớn lên, chị quyết tâm tìm mẹ ruột. Vì không có nhiều thông tin về mẹ, chị gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc đăng tin lên mạng xã hội, chị nhờ cộng đồng mạng, hội, nhóm chuyên tìm kiếm người thất lạc hỗ trợ và chờ đợi vào phép màu.

Chị bộc bạch: “Nay tôi đã có gia đình nhỏ với 3 con, đã đi qua nhiều biến cố… Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là tìm lại mẹ để làm tròn chữ hiếu, như cái tên mà mẹ đặt cho tôi.

Nếu mẹ còn sống, tôi mong được đưa mẹ về phụng dưỡng, cho mẹ kề cận người thân. Bởi, các dì, các cậu… đều mong ước gặp lại mẹ. Nếu không may, mẹ đã mất, tôi cũng mong biết tin, nơi mẹ nằm để hương khói”.

Ông Dương Văn Thanh, Trưởng thôn Văn Minh (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) xác nhận, tại địa phương, gia đình cụ ông Lê Văn Tống (đã mất), cụ bà Nguyễn Thị Tuy (đã mất) có cô con gái tên Lê Thị Hằng (SN 1961) bỏ nhà đi mất tích.

“Bà Hằng đã bỏ đi nhiều năm qua chưa rõ tung tích. Gia đình nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện, việc tìm kiếm vẫn được gia đình tiếp tục”, ông Thanh cho biết.

