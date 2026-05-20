Ngày 14/5, tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), anh Tôn Hạo Cường cuối cùng cũng trở về quê nhà sau gần 2 thập kỷ mất liên lạc. Trong vòng tay đoàn tụ, người mẹ bật khóc nức nở sau hành trình mòn mỏi đi tìm con suốt 19 năm, trang QQ đưa tin.

Theo thông tin từ gia đình và các tình nguyện viên, năm 2007, khi mới hơn 6 tuổi, Tôn Hạo Cường bị bắt cóc trong lúc chơi gần nhà. Sau đó, anh được đưa tới Phúc Kiến và lớn lên trong một gia đình nhận nuôi.

Biến cố con trai mất tích đã khiến cuộc đời bà Tả Tĩnh rẽ sang hướng khác. Chỉ nửa năm sau sự việc, bà ly hôn với chồng, một mình sống bằng nghề bán hoa quả và không tái hôn suốt 19 năm.

Giây phút đoàn tụ xúc động của hai mẹ con sau gần 2 thập kỷ xa cách. Ảnh: QQ

Điều khiến nhiều người xúc động là suốt gần 2 thập kỷ, bà chưa từng chuyển nhà hay đổi chỗ bán hàng. Người mẹ tin rằng nếu con trai trở về, nơi đầu tiên cậu tìm đến sẽ là quầy hoa quả quen thuộc ngày nhỏ.

“Đây là nơi con quen thuộc nhất, tôi sợ con quay về mà không tìm thấy mẹ”, bà nói.

Năm 2013, tổ chức tình nguyện “Bảo bối về nhà” hỗ trợ bà đăng thông tin tìm con và lấy mẫu ADN. Đến năm 2018, mẫu ADN của cả cha và mẹ được bổ sung vào hệ thống dữ liệu.

Năm 2024, cơ quan chức năng phát hiện ADN của gia đình trùng khớp với một người đàn ông sống tại Phúc Kiến. Tuy nhiên, do người này mất liên lạc nên việc xác minh bị gián đoạn.

Phải đến tháng 4/2026, sau nhiều lần thuyết phục, người đàn ông đồng ý xét nghiệm ADN lại. Kết quả xác nhận anh chính là Tôn Hạo Cường, cậu bé mất tích 19 năm trước.

Tôn Hạo Cường cho biết, anh lớn lên ở Phúc Kiến và từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi. Khi trưởng thành, anh chủ động lấy mẫu ADN để tìm gia đình ruột thịt.

Dù ký ức tuổi thơ đã rất mờ nhạt, anh vẫn nhớ mang máng gia đình từng bán hoa quả. Trước ngày nhận thân, anh từng nhiều lần đấu tranh tâm lý vì lo không biết phải đối diện với cha mẹ nuôi ra sao. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện thẳng thắn, anh nhận được sự ủng hộ để trở về nhận lại người thân.

Biết tin tìm được con, bà Tả Tĩnh nhiều đêm không ngủ, liên tục nhớ lại hình ảnh con trai khi còn nhỏ. Người mẹ còn chuẩn bị sẵn quần áo mới để đón con trở về.

19 năm kiên trì chờ đợi ở đúng một nơi cuối cùng cũng đổi lại ngày đoàn viên mà bà mong mỏi suốt gần 2 thập kỷ.

“Tìm con suốt bao nhiêu năm, mẹ khổ lắm con ơi…”, lời khóc nghẹn của người mẹ tại buổi nhận thân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.