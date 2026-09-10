Hai chị em người Trung Quốc, 20 và 15 tuổi, vừa công khai câu chuyện về mối quan hệ bị cáo buộc kéo dài một thập kỷ của cha mình. Người cha là cựu giáo sư Đại học Vũ Hán, còn người phụ nữ được nhắc đến là một nghiên cứu sinh cũ, hiện cũng là giáo sư tại trường.

Hai cô gái đăng tải một tài liệu dài 86 trang lên mạng, trong đó đưa ra hàng loạt cáo buộc liên quan đến mối quan hệ này. Nội dung nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người được nhắc đến là Fu Lei, 47 tuổi, cựu giáo sư và giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Hóa học và Khoa học Phân tử, Đại học Vũ Hán. Hiện ông là Phó hiệu trưởng Đại học An Huy, đồng thời là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy của trường.

Theo các tài liệu đang được lan truyền, Zeng Mengqi, 35 tuổi, từng là nghiên cứu sinh do ông Fu hướng dẫn và được cho là bắt đầu có quan hệ với thầy giáo từ năm 2016.

Hai chị em công bố tài liệu 86 trang, cáo buộc một nữ giảng viên Đại học Vũ Hán có quan hệ với cha họ, cựu giáo sư của trường. Ảnh: SCMP tổng hợp/Baidu

Hai người con gái cho biết phát hiện mối quan hệ này vào năm 2018, khi người chị 12 tuổi và em gái mới 7 tuổi. Các em nhận ra những hình đại diện mà cha và bà Zeng sử dụng trên mạng đều lấy từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan.

Theo tài liệu, ông Fu sử dụng hình nhân vật Conan làm ảnh đại diện, còn bà Zeng chọn nhân vật Ai Haibara. Hai cô gái viết: “Ai Haibara là nhân vật hư cấu, nhưng gia đình mà Zeng phá vỡ là có thật”.

Tài liệu cũng cáo buộc ông Fu luôn nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu của bà Zeng, kể cả trong các kỳ nghỉ cùng gia đình. Hai cô gái cho biết từng chứng kiến những tin nhắn mà họ cho là có tính khiêu khích do bà Zeng gửi cho mẹ.

Đáng chú ý, dù bà Zeng kết hôn với một đồng nghiệp tại trường vào năm 2023, theo tài liệu, mối quan hệ với ông Fu vẫn tiếp diễn.

Hai năm trước, ông Fu rời nhà, để vợ một mình gánh khoản vay mua nhà và chăm sóc hai con gái. Theo tài liệu, người mẹ đã giảm 15 kg trong thời gian này.

Con gái lớn sau đó trực tiếp yêu cầu cha giải quyết trách nhiệm chu cấp tại một cuộc họp lãnh đạo của trường, buộc ông phải ký thỏa thuận chu cấp 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,5 triệu đồng) mỗi tháng cho hai con.

Thu nhập hằng năm của ông Fu được cho là hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng).

Nghi vấn sai phạm học thuật

Ngoài những cáo buộc liên quan đến đời tư, tài liệu dài 86 trang còn đặt nghi vấn về việc ông Fu và bà Zeng sử dụng sai mục đích kinh phí nghiên cứu của trường để phục vụ lợi ích cá nhân.

Bà Zeng nhận bằng tiến sĩ năm 2018, được bổ nhiệm phó giáo sư năm 2020 và trở thành giáo sư chỉ một năm sau đó. Bà cũng từng được ghi nhận trong nhóm nhân tài trẻ thuộc Chương trình Hỗ trợ đặc biệt dành cho nhân tài trình độ cao cấp quốc gia.

Tài liệu cáo buộc bà Zeng đã tước quyền đứng tên tác giả thứ nhất của một số sinh viên trong các công trình nghiên cứu. Bà cũng bị cáo buộc để ông Fu viết thay các bài báo đăng trên những tạp chí khoa học hàng đầu, trong đó có Nature Materials và Journal of the American Chemical Society.

Đây đều là những cáo buộc chưa được xác minh.

Đến nay, ông Fu và bà Zeng chưa công khai phản hồi. SCMP cho biết đã liên hệ với hai người để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ngày 3/9, Đại học Vũ Hán chính thức thông báo đã nhận được tài liệu tố giác vào ngày 19/8 và sẽ tiến hành điều tra.

Đại học An Huy cũng xác nhận đã mở cuộc điều tra liên quan đến ông Fu.

Cả hai trường cho biết sẽ công bố kết quả sau khi hoàn tất quá trình xác minh. Hiện chưa có cá nhân nào bị đình chỉ công tác.

Trong khi nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với những tổn thương mà hai cô con gái cho biết đã phải trải qua trong suốt một thập kỷ, một số ý kiến nghi ngờ tài liệu có thể do người vợ viết dưới danh nghĩa hai con gái, dựa trên một số cách diễn đạt trong văn bản.

Luật sư Zhou Zhaocheng thuộc Công ty Luật Anjian Bắc Kinh nhận định, nếu các trường đại học xác định có bằng chứng về vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc sai phạm học thuật, ông Fu và bà Zeng có thể bị miễn nhiệm, thậm chí bị sa thải.

Ngược lại, nếu nội dung tố giác bị xác định là phóng đại hoặc xuyên tạc sự thật, người tố giác có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi phỉ báng.