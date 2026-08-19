Đại diện Đại học Delhi cho biết, ngày 17/8, nhà trường đình chỉ một nghiên cứu sinh thuộc khoa Luật sau khi người này bị cáo buộc hành hung một giáo sư tại tòa nhà Umang Bhawan.

Theo thông báo do Văn phòng Giám thị Đại học Delhi ban hành, nghiên cứu sinh này được tuyển vào khoa Luật trong năm học 2024-2025 (đợt II).

Lãnh đạo trường cho biết quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi nhà trường nhận được đoạn video do camera an ninh ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 17/8 tại Umang Bhawan.

Đại học Delhi. Ảnh: DNA INDIA

"Vụ việc xảy ra sáng thứ Hai. Có thể thấy nghiên cứu sinh này tát một giáo sư. Một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc", Giám thị Đại học Delhi Manoj Kumar Singh nói với PTI.

Thông báo của trường nêu rõ nghiên cứu sinh này bị đình chỉ học tại khoa Luật, Đại học Delhi; đồng thời bị cấm vào khuôn viên tất cả các cơ sở của trường, hiệu lực ngay lập tức, theo Quy định XV-B của Đạo luật Đại học Delhi năm 1922.

Nhà trường cũng thành lập một ủy ban điều tra độc lập để làm rõ vụ việc và báo cáo kết quả. Ủy ban gồm 3 thành viên, do ông Rajeev Gupta, thuộc khoa Hóa học, làm trưởng ban. Hai thành viên còn lại là ông Vipul Singh, khoa Lịch sử và bà Sudha Singh, khoa Hindi.

Theo thông báo riêng của Văn phòng Giám thị ban hành ngày 17/8, ủy ban có nhiệm vụ điều tra vụ việc và trình báo cáo kết quả.