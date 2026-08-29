Nổi tiếng sau cuộc phỏng vấn về phim The Odyssey



Zhongshu, 29 tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành triết học chính trị tại Boston College, Mỹ. Cô gây chú ý sau cuộc phỏng vấn dài 17 phút với đạo diễn Christopher Nolan về The Odyssey, bộ phim mới của ông.

Cuộc trò chuyện được phát hành ngày 31/7 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì tập trung vào những câu hỏi quảng bá phim, Zhongshu đi sâu vào các vấn đề triết học xoay quanh tác phẩm và cách Nolan chuyển thể sử thi Odyssey lên màn ảnh.

Nhiều người trong giới truyền thông và văn hóa đánh giá cuộc trò chuyện “thông minh”, “sâu sắc”, thậm chí gọi đây là “đỉnh cao của báo chí”.

Cuộc phỏng vấn nhanh chóng đưa Zhongshu trở thành nhân vật được chú ý. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, cô vướng tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ người Trung Quốc Zhongshu được chú ý quốc tế sau cuộc phỏng vấn đạo diễn Christopher Nolan, nhưng hiện vướng vào các cáo buộc đạo văn. Ảnh: SCMP/Bilibili/QQ.com

Bị cáo buộc sao chép nội dung từ các nguồn tiếng Anh

Tranh luận bắt đầu trên Douban, mạng xã hội phổ biến trong giới văn hóa Trung Quốc. Một số người dùng cho rằng kênh podcast Du Shu Bu Cheng Lin (tạm dịch: “Một cây không làm nên rừng”) của Zhongshu, hiện có gần 1 triệu người theo dõi, chứa nhiều nội dung được diễn đạt lại từ các nguồn khác mà không ghi nguồn.

Cư dân mạng sau đó rà soát thêm các nội dung do Zhongshu đăng tải và cáo buộc cô sử dụng nội dung từ các công trình nghiên cứu, khóa học và podcast bằng tiếng Anh.

Một số trường hợp bị cho là tương đồng với bản gốc cả về cấu trúc, quan điểm và cách sử dụng yếu tố hài hước.

Một ví dụ được đưa ra liên quan đến một tập podcast có khách mời sử dụng cụm từ “health and literacy corps”. Bản ghi âm do AI tạo ra được cho là đã nhận nhầm từ “corps” thành “court”. Bản dịch tiếng Trung của Zhongshu sau đó cũng lặp lại lỗi này.

Một số bài viết đã xuất bản của Zhongshu cũng bị đặt nghi vấn.

Trong đó, bài "How Universities Combat AI Cheating" đăng trên Caixin Weekly bị cáo buộc có nhiều nội dung tương đồng với bài "How AI Killed a 133-Year-Old Princeton Tradition" của tác giả Rose Horowitch trên The Atlantic. Bài viết cũng bị cho là chứa một số thông tin không chính xác.

Caixin Weekly sau đó gỡ bài khỏi trang web và để trạng thái “đang chờ xem xét”.

Lời tựa do Zhongshu viết cho bản dịch tiếng Trung của một số tác phẩm kinh điển, trong đó có "The Human Condition" của triết gia Hannah Arendt, cũng bị một số người cho rằng có những ý tưởng tương đồng với công trình của các học giả khác.

Đặt câu hỏi về lý lịch học thuật

Cùng với những cáo buộc về nội dung, cư dân mạng cũng tìm hiểu kỹ hơn về lý lịch của Zhongshu.

Cô thường tự giới thiệu là giảng viên đại học. Tuy nhiên, một số người phát hiện cô từng giảng dạy tại Brandeis Osher Lifelong Learning Institute, một chương trình giáo dục dành cho người trên 50 tuổi.

Điều này khiến một số người đặt câu hỏi về cách Zhongshu sử dụng chức danh “giảng viên đại học”, bởi theo cách hiểu thông thường, cụm từ này có thể được dùng để chỉ người giảng dạy chính thức tại một trường đại học.

Trang thông tin của Zhongshu tại Boston College cũng không liệt kê công trình nghiên cứu đã xuất bản. Một số người từ đó đặt câu hỏi về thành tích học thuật của cô khi đã bước sang năm thứ sáu của chương trình tiến sĩ.

Cuộc phỏng vấn của Zhongshu với Nolan được giới truyền thông và văn hóa đánh giá là “thông minh”, “sâu sắc” và “đỉnh cao của báo chí”. Ảnh: QQ.com

Zhongshu từng cho biết cô thành thạo nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, Đức, Pháp, Hy Lạp cổ và Latin.

Khi giới thiệu bản dịch mới của The Human Condition, cô tự nhận mình là “học giả phù hợp nhất để dịch Hannah Arendt tại Trung Quốc”, đồng thời chỉ trích gay gắt người từng dịch tác phẩm này sang tiếng Trung.

Chưa trực tiếp trả lời cáo buộc

Sau khi cuộc phỏng vấn với Nolan gây sốt, Zhongshu thực hiện một podcast để phân tích lý do cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý của công chúng phương Tây.

Cô cho biết chỉ xem bộ phim một ngày trước cuộc phỏng vấn và chuẩn bị câu hỏi trên đường về nhà.

Trước những cáo buộc đang lan truyền, Zhongshu chưa trực tiếp đưa ra lời giải thích về các trường hợp bị cho là sao chép.

Trong một cuộc phỏng vấn với Southern Metropolis Daily, cô nhắc lại câu nói từng chia sẻ với Nolan: “Chúng ta đang sống trong một thời đại đòi hỏi người vĩ đại phải xin lỗi”.

Trong một podcast gần đây, Zhongshu cho biết cô vẫn dự định xuất hiện trên “một loạt podcast của các trí thức phương Tây tại Mỹ” sau khi học kỳ mùa thu bắt đầu.

SCMP cho biết đã liên hệ với Zhongshu và Boston College để hỏi về các cáo buộc nhưng cả hai chưa phản hồi tại thời điểm bài viết được đăng.

Tranh cãi hiện chủ yếu xuất phát từ các bài đăng và hoạt động kiểm chứng của cư dân mạng. Những cáo buộc này chưa đồng nghĩa với một kết luận chính thức về hành vi đạo văn của Zhongshu.