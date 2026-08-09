Chính xác

Rum biển là một trong những sản vật “trời ban” được tìm thấy chủ yếu ở khu vực bãi ngang thuộc vùng biển các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chúng là một loài nhuyễn thể, còn được gọi với các tên khác như hải sâm, bông thùa (tùy địa phương).

Thân rum biển bám sâu vào lòng cát, phình to, thon nhỏ về phía 2 đầu. Miệng chúng hình phễu, bên trên có nhiều xúc tu xòe ra trông như bộ râu để dễ dàng tìm kiếm thức ăn.

Khi ở dưới nước, râu của rum trông như hoa nở nhưng vớt lên lại co rúm vào.

Rum biển là nguyên liệu làm nên nhiều món ăn hấp dẫn như xào chuối, nấu canh chua lá vông vang..., nhưng ngon và phổ biến nhất là om củ chuối.

Món ăn có độ giòn của các nguyên liệu, hòa quyện vị chua dịu của mẻ và vị cay của ớt, củ nén với hạt tiêu.

Ảnh: Thanh Tôm Hùm