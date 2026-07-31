1. Loại cá nào ở Việt Nam có vẻ ngoài "kỳ lạ nhất hành tinh", biết chạy nhảy và leo cây?
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Cá kiếm
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Cá thòi lòi (hay còn gọi là cá còi, cá leo cây) thuộc họ cá bống trắng, thường sống trong rừng ngập mặn hay các bãi đất bồi ven biển, ven sông...
Loại cá này từng được Tổ chức Sinh vật Thế giới liệt kê vào danh sách một trong 6 con vật "kỳ lạ nhất hành tinh" bởi những đặc điểm cấu tạo độc đáo trên cơ thể.
Chúng vừa có mang, vừa có phổi nên có thể bơi lội dưới nước và “đi bộ” trên cạn, thậm chí biết leo cây nhờ 2 chiếc vây trước khỏe mạnh, hoạt động như một đôi tay.
Ảnh: Vựa cua Đăng Quân
2. Cá thòi lòi xuất hiện phổ biến ở đâu Việt Nam?
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Miền Bắc
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Ở Việt Nam, cá thòi lòi xuất hiện ở một số tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ (Sóc Trăng cũ), Vĩnh Long, Đồng Tháp…, thậm chí được tìm thấy nhiều ở Thanh Hóa, trong vùng ven biển các địa phương như Hậu Lộc, Nga Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn.
Tuy nhiên, cá thòi lòi ở Cà Mau được nhận xét là có nhiều và chất lượng hơn cả, dần trở thành đặc sản thương hiệu của vùng đất này.
3. Loại cá nào ở Việt Nam "sống thì mềm như bún, chín lại săn dai”, màu trắng ngần như thủy tinh?
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Cá mòi
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Khoảng tháng 4 hằng năm, trên dòng sông Đà, đoạn chảy qua địa phận các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình… lại xuất hiện thứ đặc sản không xương, có màu trắng ngần, nhỏ hơn đầu đũa.
Người dân địa phương gọi đó là cá ngần. Loại cá này có vẻ ngoài khá lạ, toàn thân chỉ một màu trắng, trong như thủy tinh, kích cỡ chỉ nhỉnh hơn cọng giá đỗ. Con lớn có thể to bằng đầu đũa.
Trên thân cá ngần, nổi bật là đôi mắt đen nhánh trông như hạt vừng và có một hàng vảy nhỏ li ti trước vây đuôi. Đầu của chúng nhọn và có nhiều răng. Còn phần xương mềm, giòn, dạng sụn.
Ảnh: Song Anh DC
4. Loại cá nào được ví như đặc sản “gà nước mặn” ở Việt Nam, thịt trắng, săn chắc và dai ngon?
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Cá bò hòm
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Cá bò hòm (hay còn gọi là cá thiết giáp) là loại hải sản quý hiếm được tìm thấy ở một số vùng biển dọc duyên hải miền Trung nhưng ngon và phổ biến hơn cả là ở Vũng Rô, Đắk Lắk (TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).
Loại cá này có hình dáng kỳ dị với bộ xương rất cứng, lớp da lốm đốm đen gồm nhiều vảy hình lục giác ghép lại với nhau trông như chiếc hộp.
Tuy vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng cá bò hòm lại là đặc sản được ưa chuộng vì thịt của chúng có màu trắng tinh, thoạt nhìn rất giống thịt gà nhưng vị dai, ngon và thơm hơn. Cũng bởi lẽ đó mà cá bò hòm còn được gọi với cái tên “gà nước mặn”, “thịt gà đại dương”.
Ảnh: Hải sâm vàng
5. Loại cá nào được ví như “linh dược” của phái mạnh ở Việt Nam?
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Cá kìm
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Cá chình là loại thực phẩm được nhiều người Việt yêu thích. Loại cá này giàu chất đạm, nổi tiếng về sự bổ dưỡng, thịt béo thơm và lành, có tác dụng tráng dương bổ thận.
Chính vì vậy, nhiều người cũng xem cá chình là “linh dược” của cánh mày râu.
Ở Việt Nam, cá chình thường được phân thành 2 loại là cá chình biển và cá chình nước ngọt (cá chình sông hoặc suối). Ngoài khai thác tự nhiên, loại cá này còn được nuôi thành công tại một số địa phương.
Cá chình cũng là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ngon, phổ biến hơn cả là cá chình nướng riềng mẻ, cá chình om chuối đậu…
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