Chính xác

Cá thòi lòi (hay còn gọi là cá còi, cá leo cây) thuộc họ cá bống trắng, thường sống trong rừng ngập mặn hay các bãi đất bồi ven biển, ven sông...

Loại cá này từng được Tổ chức Sinh vật Thế giới liệt kê vào danh sách một trong 6 con vật "kỳ lạ nhất hành tinh" bởi những đặc điểm cấu tạo độc đáo trên cơ thể.

Chúng vừa có mang, vừa có phổi nên có thể bơi lội dưới nước và “đi bộ” trên cạn, thậm chí biết leo cây nhờ 2 chiếc vây trước khỏe mạnh, hoạt động như một đôi tay.

Ảnh: Vựa cua Đăng Quân