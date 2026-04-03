Chuẩn sống quốc tế và áp lực lên không gian nội đô

Hải Phòng hiện là cực tăng trưởng năng động bậc nhất miền Bắc với tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Cảng thu hút gần 20 tỷ USD vốn FDI, đưa GRDP năm 2025 tăng trưởng 11,81%, liên tục dẫn đầu cả nước. Làn sóng chuyên gia quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu đến định cư đang tái định hình tiêu chuẩn sống tại đây.

Với giới tinh hoa, bất động sản không chỉ là nơi ở mà phải là sự kết hợp giữa vị trí tâm điểm, sự riêng tư và năng lực bảo toàn giá trị dài hạn. Báo cáo Branded Residences 2024-2025 của Savills chỉ ra rằng, nhóm khách hàng giàu và siêu giàu ưu tiên khả năng kết nối và an toàn dòng vốn.

Tuy nhiên, nguồn cung tại các quận nội đô như Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền hiện đã cạn kiệt. Quỹ đất nội đô chỉ chiếm khoảng 1% tổng diện tích thành phố, khiến những dự án "sạch" đủ quy mô trở thành hàng hiếm. So với Hà Nội hay TP.HCM, chi phí sở hữu không gian sống tương đương tại Hải Phòng chỉ bằng 1/3 đến 1/2, tạo dư địa tăng giá lớn cho những nhà đầu tư nhanh nhạy.

Từ đầu tư sang tích sản - Dòng tiền tìm về giá trị thực

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc khắt khe khi tâm lý nhà đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ từ mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn sang chiến lược "tích sản" bền vững nhằm bảo toàn dòng vốn trước các biến động vĩ mô.

Trong bối cảnh chi phí vốn đắt đỏ, một tài sản đủ sức chống chịu áp lực hiện nay cần hội tụ đồng thời ba trụ cột cốt lõi, là vị trí lõi trung tâm - nơi quỹ đất không thể mở rộng, khả năng tự vận hành tạo dòng tiền ổn định và nền tảng pháp lý minh bạch từ chủ đầu tư uy tín.

Thực tế cho thấy khi nguồn cung mới tại các quận nội đô gần như chạm ngưỡng bằng không, giá trị bất động sản sẽ được thị trường "định giá lại" dựa trên tính hữu hạn tuyệt đối và tiềm năng khai thác thương mại thực tế trong tương lai, thay vì chỉ căn cứ vào mặt bằng giá giao dịch thuần túy ở thời điểm hiện tại.

Sở hữu vị trí trung tâm, ANmaison hướng đến giá trị bền vững, phù hợp với nhu cầu tích lũy và đầu tư dài hạn. Ảnh phối cảnh

ANmaison - “Mỏ neo” bền vững giữa lòng thành phố Cảng

Trong bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, dự án ANmaison tại Ngô Quyền nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi nhờ sự cân bằng giữa giá trị tích sản và hiệu quả khai thác thực tế.

Theo quy hoạch đến năm 2040, quận Ngô Quyền được định hướng trở thành nội đô lịch sử, giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa và dịch vụ cốt lõi của cả vùng duyên hải Bắc Bộ với những giá trị văn hóa đô thị cảng đặc thù không thể thay thế.

ANmaison sở hữu lợi thế "tâm điểm của những tâm điểm" khi cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh từ y tế, giáo dục đến các trung tâm tài chính lớn, đồng thời vị trí này còn là giao điểm của các trục kết nối huyết mạch dẫn tới trung tâm hành chính mới và các khu vui chơi giải trí hiện đại, giúp tài sản đón đầu trọn vẹn dòng dịch chuyển cư dân lẫn hạ tầng trong tương lai gần.

ANmaison - “Tài sản di sản” giữa lõi đô thị Hải Phòng hội tụ giá trị vị trí trung tâm, tiềm năng khai thác bền vững và dư địa tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm. Ảnh phối cảnh

Điểm khác biệt cốt lõi của ANmaison nằm ở cấu trúc sản phẩm thông minh với thiết kế hai mặt tiền đặc thù, cho phép chủ sở hữu linh hoạt phân tách không gian sinh hoạt riêng tư đẳng cấp và không gian kinh doanh độc lập nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác trên cùng một diện tích. Chiến lược "kích hoạt dòng tiền" này giúp tài sản tự vận hành ổn định và tạo ra nguồn thu thực tế ngay trong quá trình nắm giữ.

Đặc biệt, sự hợp tác chiến lược giữa Frasers Property - tập đoàn bất động sản đa quốc gia từ Singapore với bề dày kinh nghiệm quản lý tài sản toàn cầu, và Hạ tầng Gelex - đơn vị am hiểu sâu sắc thực tiễn thị trường cùng năng lực triển khai hạ tầng vững chắc, chính là bảo chứng cao nhất cho tính khả thi của dự án. Sự cộng hưởng này không chỉ mang đến một chuẩn mực sống quốc tế cho cộng đồng chuyên gia tại Hải Phòng mà còn hứa hẹn trực tiếp tác động tích cực đến khả năng thanh khoản và vị thế cạnh tranh của tài sản trên thị trường thứ cấp về lâu dài.

Bích Đào