“Để Việt Nam trở thành cường quốc an ninh mạng thì cần hai yếu tố quan trọng, đó là con người và xây dựng, đào tạo đội ngũ để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Các sản phẩm này không những phục vụ cho cộng đồng tại Việt Nam mà còn phải vươn tầm thế giới và người Việt không phải sử dụng các sản phẩm nước ngoài nữa”.

Chia sẻ trên được ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky Việt Nam đưa ra, khi hãng bảo mật quốc tế này khai trương văn phòng mới, để tăng cường sự hiện diện và cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Khanh cho biết vừa qua Kaspersky đã ký kết một bản ghi nhớ đặc biệt với Học viện An ninh Nhân dân.

Theo đó Kaspersky sẽ chuyển giao công nghệ và tài trợ cho Học viện An ninh nhân dân một phòng Lab gồm hai thành phần chính: một là xây dựng Trung tâm giám sát điều hành an ninh mạng; hai là xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phân tích mã độc.

Trong đó, Trung tâm nghiên cứu và phân tích mã độc là trái tim của phòng Lab, để Việt Nam có thể tự nghiên cứu, làm chủ được công nghệ, không phải sử dụng sản phẩm của nước ngoài.

Điều này sẽ giúp cho Việt Nam tự vận hành, đưa ra các nghiên cứu, phân tích về an ninh mạng từ đó đóng góp tri thức cho đất nước và thậm chí là cả nhân loại.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh nhấn mạnh, chỉ khi Việt Nam tạo ra được sản phẩm về an ninh mạng của chính mình để phục vụ trong nước và cả thế giới thì mới trở thành cường quốc về an ninh mạng. Đây cũng là mục tiêu của chính ông cũng như Kaspersky dành cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiện Kaspersky cũng tổ chức nhiều buổi Workshop tại các địa phương và bộ ngành để chia sẻ các kiến thức, tăng cường đầu tư cho các chương trình phát triển kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật trong nước… để nâng cao trình độ về an ninh mạng tại Việt Nam.

Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam cho biết, không gian mạng hiện nay không có ranh giới và vừa qua tại Việt Nam đã diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng đó là lễ mở ký và hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Với Công ước này được ký kết, chưa bao giờ Việt Nam hội nhập sâu rộng như vậy về mặt dẫn độ tội phạm mạng; xử lý quy trình trên không gian mạng trở nên nhanh hơn.

Theo ông Khanh, ngày xưa khi làm điều tra số để bắt tội phạm mạng, khi thu thập chứng cứ điện tử phải mất gần một đến hai năm để bắt tội phạm; ngày nay với việc ký công ước với hơn 100 quốc gia, việc bắt tội phạm, điều tra số, phối hợp chứng cứ điện tử cực kỳ nhanh và giảm vài chục lần so với trước và chưa kể việc dẫn độ tội phạm.

Với việc ký Công ước này tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ tôn trọng Việt Nam và đây là bước tiến lớn trong phòng chống tội phạm mạng.